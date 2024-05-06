В Риге обустраивают новые велодорожки. Активисты недовольны темпом работ

Рига развивает сеть велосипедной инфраструктуры и начинает оборудовать велодорожки. Но до создания полноценной сети дорог для велосипедистов пройдет около 10 лет, прогнозируют в Рижской думе. Об этом сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио.
Рижская дума планирует нарисовать велополосы на участке Баласта дамбис на Кипсале от ул Кр. Валдемара до ул Даугавгривас, чтобы соединить Вантовый мост и Парк победы. Также будет оборудована велополоса в Межциемсе на ул Гайльэзера.
Чтобы можно было удобно ездить между Чиекуркалнсом и Межциемсом нарисуют велополосы на улицах Вискалю и Эзермаласна.
"Это - простые решения, когда мы делим проезжую часть между водителями и велосипедистами и вводим для автотранспорта полосы, отвечающие нормативам. На улицах, где мы это делаем, полос не станет меньше, но они станут уже", - сообщил заместитель отдела велосипедной инфраструктуры Ото Озолс.
Он также отметил, что до полноценной сети велодорог жителям Риги придется подождать от 5 до 10 лет.
Городской активист и руководитель общества "Безопасные улицы" (Drošās ielas) Марис Йоновс критикует думу за медленные темпы развития велоструктуры.
"Эти три маршрута, о которых сейчас идет речь, по сути, остались с прошлого года, когда такие работы планировались в большем числе микрорайонов", - заметил Марис Йоновс.
"На тротуарах этим летом будут ходить пешеходы - пожилые, собачники, родители с детьми на руках, а между ними будут ездить велосипеды. Мы создаем, может быть, хорошие проекты, но эти проекты снова и снова откладываются в долгий ящик, потому что не хватает смелости, чтобы двигаться вперед. Жители хотят, политики колеблются", - добавил он.
При этом активист уверен, что Рига в целом развивается.
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