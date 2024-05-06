В Риге обустраивают новые велодорожки. Активисты недовольны темпом работ

Рижская дума планирует нарисовать велополосы на участке Баласта дамбис на Кипсале от ул Кр. Валдемара до ул Даугавгривас, чтобы соединить Вантовый мост и Парк победы. Также будет оборудована велополоса в Межциемсе на ул Гайльэзера.

Чтобы можно было удобно ездить между Чиекуркалнсом и Межциемсом нарисуют велополосы на улицах Вискалю и Эзермаласна.

"Это - простые решения, когда мы делим проезжую часть между водителями и велосипедистами и вводим для автотранспорта полосы, отвечающие нормативам. На улицах, где мы это делаем, полос не станет меньше, но они станут уже", - сообщил заместитель отдела велосипедной инфраструктуры Ото Озолс.

Он также отметил, что до полноценной сети велодорог жителям Риги придется подождать от 5 до 10 лет.

Городской активист и руководитель общества "Безопасные улицы" (Drošās ielas) Марис Йоновс критикует думу за медленные темпы развития велоструктуры.

"Эти три маршрута, о которых сейчас идет речь, по сути, остались с прошлого года, когда такие работы планировались в большем числе микрорайонов", - заметил Марис Йоновс.

"На тротуарах этим летом будут ходить пешеходы - пожилые, собачники, родители с детьми на руках, а между ними будут ездить велосипеды. Мы создаем, может быть, хорошие проекты, но эти проекты снова и снова откладываются в долгий ящик, потому что не хватает смелости, чтобы двигаться вперед. Жители хотят, политики колеблются", - добавил он.

При этом активист уверен, что Рига в целом развивается.

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