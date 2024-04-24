В Риге начинается ремонт дорог: сколько улиц будет отремонтировано в этом году?

На ремонт этих 39 улиц Рижская дума выделила более 10 млн евро.

"Эти улицы разделены на три части. Первая часть - 19 объектов. Закупка уже объявлена, мы уже на финальной стадии, сейчас происходит оценка. Еще 20 улиц будут разделены на два лота. У каждого объекта будет свой договор, то есть на каждую улицу может быть свой претендент", - рассказал глава управления инфраструктуры Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Андрей Уртанс.

Для примера приводятся несколько улиц Риги, на которых планируется сделать ремонт:

улица Цесу, улица Карля Миленбаха на участке от улицы Ластадияс и до Дзирнаву, улица Лубанас - от Сахарова и до Бралю Каудзишу. А с полным списком можно ознакомиться на сайте думы.

Но некоторые объекты Рижская дума не успела отремонтировать в прошлом году.

"Эта совокупность объектов поделена на несколько лет. Те, что были запланированы - никуда не потерялись, есть те, которые будут отремонтированы в этом году, а есть те, которые перенесены на будущее", - признал Андрей Уртанс.

При этом средства которые были выделены на ремонт никуда не пропали, заверил глава комитета сообщения и транспорта Рижской думы Олаф Пулкс.

"Много средств на ремонт было выделено из договора по содержанию улиц. И так как работы не были сделаны - они и остались на этой позиции. Также в прошлом году планировалось поправки к бюджету, чтобы выделить деньги на ремонт дорог, но, когда стало понятно, что сезон ремонтов подходит к концу, а улицы отремонтированы уже не будут - не было смысла и выделять деньги", - добавил Олаф Пулкс.

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