В Риге начинается ремонт дорог: сколько улиц будет отремонтировано в этом году?

За это лето власти Риги собираются обновить покрытие на тридцати девяти улицах города. Какие улицы будут отремонтированы, а каким придется ждать своего часа расскажет корреспондент Rus.LSM.lv Эмилия Гаспарян, сообщает портал Rus.LSM.
На ремонт этих 39 улиц Рижская дума выделила более 10 млн евро.
"Эти улицы разделены на три части. Первая часть - 19 объектов. Закупка уже объявлена, мы уже на финальной стадии, сейчас происходит оценка. Еще 20 улиц будут разделены на два лота. У каждого объекта будет свой договор, то есть на каждую улицу может быть свой претендент", - рассказал глава управления инфраструктуры Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Андрей Уртанс.
Для примера приводятся несколько улиц Риги, на которых планируется сделать ремонт:
улица Цесу, улица Карля Миленбаха на участке от улицы Ластадияс и до Дзирнаву, улица Лубанас - от Сахарова и до Бралю Каудзишу. А с полным списком можно ознакомиться на сайте думы.
Но некоторые объекты Рижская дума не успела отремонтировать в прошлом году.
"Эта совокупность объектов поделена на несколько лет. Те, что были запланированы - никуда не потерялись, есть те, которые будут отремонтированы в этом году, а есть те, которые перенесены на будущее", - признал Андрей Уртанс.
При этом средства которые были выделены на ремонт никуда не пропали, заверил глава комитета сообщения и транспорта Рижской думы Олаф Пулкс.
"Много средств на ремонт было выделено из договора по содержанию улиц. И так как работы не были сделаны - они и остались на этой позиции. Также в прошлом году планировалось поправки к бюджету, чтобы выделить деньги на ремонт дорог, но, когда стало понятно, что сезон ремонтов подходит к концу, а улицы отремонтированы уже не будут - не было смысла и выделять деньги", - добавил Олаф Пулкс.
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