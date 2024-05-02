Рига будет претендовать на статус "Зеленой столицы" Европы 2026 года

Звание "Зеленой столицы Европы" ежегодно присуждается европейскому городу с населением более 100 000 человек, который продемонстрировал лидерство в области устойчивости среды.

Как заявил Виестур Зепс, председатель комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы, Рижская дума вложила много сил в озеленение города и улучшение качества воздуха с целью создания лучшей среды для рижан и гостей города. Инвестиции и меры по улучшению качества окружающей среды Риги делают город привлекательным как для туристов, так и для предпринимателей и инвесторов. Именно поэтому было решено сделать еще один шаг и в этом году подать заявку на звание "Зеленой столицы Европы". Процесс подачи заявки дает возможность сравнить себя с другими городами.

Техническую оценку полученных заявок проведет группа независимых экспертов. Затем Европейская комиссия определит количество отобранных городов, и у них будет возможность представить жюри свою заявку и план действий.

Жюри под эгидой Еврокомиссии выберет победителя на основе ряда критериев: коммуникационная стратегия города и его действия по выполнению роли Европейской зеленой столицы; общая стратегия города, его видение и приверженность устойчивому развитию, краткосрочная и долгосрочная реализация на практике; техническая оценка показателей города. Титул будет присвоен в октябре 2024 года на торжественной церемонии в Валенсии.

До сих пор обладателями титула были Стокгольм и Гамбург в 2010 и 2011 годах. Таллин получил это звание в 2023 году, а Вильнюс станет "Зеленой столицей" Европы в 2025 году.

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