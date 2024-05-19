Андрейсала и Эмираты: Шлесерс пытается добиться неприемлемого для Латвии соглашения

На следующей неделе в Рижском пассажирском порту в присутствии делегации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ожидается открытие салона многомиллиардного проекта реконструкции Андрейсалы. Еще в ожидании этого события руководитель группы депутатов Сейма по сотрудничеству с парламентом ОАЭ Айнар Шлесерс, семейная компания которого заинтересована в проекте Андрейсалы, пытался на разных уровнях ускорить заключение соглашения с ОАЭ о защите инвестиций, с нынешней редакцией которого латвийская сторона не согласна, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Согласия по тексту соглашения достигнуто не было. Так, Латвия не согласна решать споры в частных арбитражных судах. В последние годы в Латвии и в Европейском союзе в целом меняется отношение к соглашениям о защите инвестиций, в том числе к частным арбитражным судам. А при проведении переговоров с ОАЭ Латвия связана основными принципами инвестиционной политики ЕС, сообщили De Facto в МИД.
Заключение инвестиционного договора не является обязательным условием для инвестирования. Латвия ранее имела очень болезненный и дорогостоящий опыт работы с арбитражными судами, где разрешенные споры обходились стране в миллионы.
Имя разработчика проекта недвижимости из ОАЭ Мохамеда Али Алаббара в последние месяцы упоминалось как в контексте строительства футбольного стадиона на Луцавсале, так и в контексте обещания инвестировать два с половиной миллиарда евро в строительство Андрейсалы. В январе Алаббар подписал с руководством Риги меморандум о сотрудничестве. Это не создает для сторон материальной ответственности, однако Рига обязалась обеспечить бесперебойность процессов согласования, а также развивать общественную инфраструктуру. На этой неделе на Андрейсале рабочие вывесили флаги с надписью "Рижская набережная" (Riga Waterfront).
"Моему семейному бизнесу удалось договориться с Мохамедом Алаббаром о сотрудничестве. Мы создали совместное предприятие, которое будет реализовывать крупнейший проект недвижимости в Северной Европе", - заявил депутат Сейма Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") в видеоролике из Дубая, размещенном 3 апреля на YouTube-аккаунте партии.
Проекты Мохамеда Али Алаббара связаны обещаниями амбициозных инвестиций, у него теплые отношения с такими диктаторами, как Александр Лукашенко и Рамзан Кадыров, который также был гостем на свадьбе сына Алаббара. Публикации показывают, что многомиллиардные проекты Алаббара в нескольких странах объединяет еще и то, что они расположены на воде, поддерживаются государством или муниципалитетами и сопровождаются различными скандалами. Это произошло в Сербии, Албании и Хорватии, где Загреб в итоге отказался от проекта. Весной этого года также было объявлено об инвестиционных планах в Венгрии.
На вопрос, известно ли происхождение денег инвестора, Шлесерс отвечает: "Хочу сообщить вам, что в Объединенных Арабских Эмиратах есть так называемый Фонд суверенного благосостояния (Sovereign Wealth fund), который располагает одним триллионом и размещает эти деньги во многих странах мира. Поэтому названные три миллиарда - это малая часть тех средств, которые поступают из этого фонда. Но сегодня я не могу вам ни подтвердить, ни опровергнуть".
65% Riga Waterfront принадлежит компании Eagle Hills, которую представляет Алаббар. Остальные 35 процентов - NĪ Holdings, владеющей почти всей развиваемой территорией на Андрейсале. NĪ Holdings частично принадлежит членам семьи Андриса Шкеле и Айнара Шлесерса, а также совладельцу Rietumu Banka Леониду Эстеркину.
Перед запланированным на следующую неделю визитом гостей из ОАЭ и официальной презентацией проекта Шлесерс разными способами и на разных уровнях пытался добиться продвижения соглашения о защите инвестиций между Латвией и ОАЭ.
"Теперь, когда Рижская дума подписала с компанией Eagle Hills этот протокол о сотрудничестве, или договор на инвестиции на сумму более трех миллиардов, конечно, возникает вопрос, что важно, чтобы инвестиции были взаимно защищены. (...) Я говорил и в МИД, и с премьер-министром, с президентом, упомянул этот вопрос, и я понимаю, что этот вопрос в процессе, но когда это подпишут, на это я не могу вам ответить", - говорит Шлесерс.
Для латвийских бизнесменов такое соглашение не особо актуально - экономическое сотрудничество с ОАЭ хоть и есть, но инвестиций туда почти нет. Никаких существенных инвестиций в Латвию со стороны ОАЭ также не поступило.
Переговоры по соглашению о защите инвестиций с ОАЭ начались в конце 2017 года. Никакого согласия по тексту договора достигнуто не было. De Facto известно, что проект договора предполагает разрешение споров в частных арбитражных судах, что не в интересах Латвии и с чем Латвия не согласна.
В МИД подчеркивают, что за последние годы в ЕС и Латвии изменилось отношение к соглашениям о защите инвестиций, в том числе к частным арбитражным судам, и это также влияет на ход переговоров. Государства-члены ЕС уже полностью отказались от разрешения споров между инвесторами и государством в частных (ad hoc) арбитражных судах, создаваемых для разрешения конкретного спора.
"Переговоры идут уже несколько лет - не очень активно. Такие соглашения должны быть согласованы и с Еврокомиссией. Европейская комиссия должна рассмотреть и дать разрешение. Мы вообще не участвовали в таком процессе. Ясно одно: приближался визит министра иностранных дел, министра экономики ОАЭ 22 [мая]. В рамках этого визита контракт не будет готов на стадии какого-то подписания", - говорит министр иностранных дел Байба Браже.
Вопрос об обновлении соглашения о защите инвестиций Шлесерс попытался поднять на одной из встреч фракции "Латвия на первом месте" с президентом. Там ему сказали, что этот вопрос находится в компетенции МИД.
На вопрос, с кем именно он встречался в МИД, Шлесерс отвечает: "У меня был разговор с министром, после ее одобрения я встретился и хотел узнать, какое у нее мнение относительно сотрудничества с конкретным регионом, мы обменялись мнениями".
Сама Браже отрицает встречу со Шлесерсом, но позже заявила, что разговаривала с ним только в рамках процесса утверждения ее министром во фракции Сейма.
"Насколько мне известно, г-н Шлесерс не пытался говорить конкретно о соглашении о защите инвестиций. Переговоры по этому контракту между министерствами и государственными учреждениями, в которых участвуют несколько министерств, ведутся уже несколько лет. Идут переговоры, это процесс с обеих сторон. Есть некоторые мнения, они озвучиваются. Но никакого давления со стороны господина Шлесерса на меня не было - нет, не было", - говорит Браже.
Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) определило, что профиль потенциального целевого инвестора характеризуется стабильным финансовым положением, базированием в странах-членах ЕС, НАТО и ОЭСР, отсутствием выявленных репутационных рисков в деятельности до сих пор. Эмираты не входят в группу перечисленных стран.
Арнис Целитанс, руководитель внешнеэкономического представительства LIAA в ОАЭ, говорит:
"Будет ли этот проект необходим нам как стране? Да. Есть ли там риски - да! Но с этими рисками можно работать. И все это, конечно, можно отследить. Вероятно также, что эти риски зависят от того, какой тип контракта заключается, какова эта защита - как защита государства, так и инвесторов. И, скорее всего, когда изменится какая-то ситуация - политическая в стране, нормативные акты, - то, конечно, если этот контракт невыгоден в конкретной стране, частный инвестор может пожаловаться на страну в международный арбитражный суд и с большей вероятностью может выиграть. Поэтому все это нужно делать, как я уже говорил, конструктивно, разумно, но это можно реализовать. Я бы не сказал, что мы должны от этого отказаться, а наоборот - мы должны это реализовать".
Органы безопасности оценили инвестора в Андрейсалу и не увидели рисков для безопасности Латвии.
В Сейме Шлесерс возглавляет группу депутатов по сотрудничеству с ОАЭ. Его заместитель Раймонд Бергманис ("Объединенный список") ничего не знал о деятельности руководителя группы: "Мне кажется, было одно заседание, и на данный момент у нас нет никакой дополнительной информации от руководителя группы депутатов по поводу упомянутых вами вещей".
На вопрос, является ли наличие договора одним из условий прихода инвестора, Шлесерс отвечает - было бы важно, чтобы это было так.
Следует подчеркнуть, что целью ЕС является достижение создания международного постоянного многостороннего суда. Это обсуждается в Комиссии ООН по праву международной торговли, которая имеет мандат на реформирование урегулирования споров между инвесторами и государством.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!