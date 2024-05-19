Андрейсала и Эмираты: Шлесерс пытается добиться неприемлемого для Латвии соглашения

"Будет ли этот проект необходим нам как стране? Да. Есть ли там риски - да! Но с этими рисками можно работать. И все это, конечно, можно отследить. Вероятно также, что эти риски зависят от того, какой тип контракта заключается, какова эта защита - как защита государства, так и инвесторов. И, скорее всего, когда изменится какая-то ситуация - политическая в стране, нормативные акты, - то, конечно, если этот контракт невыгоден в конкретной стране, частный инвестор может пожаловаться на страну в международный арбитражный суд и с большей вероятностью может выиграть. Поэтому все это нужно делать, как я уже говорил, конструктивно, разумно, но это можно реализовать. Я бы не сказал, что мы должны от этого отказаться, а наоборот - мы должны это реализовать".