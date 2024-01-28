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Лукашенко, Шлесерс и Сербия: что не так с инвестором в рижскую Андрейсалу

rus.tvnet.lv
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Подписание документа. Иллюстративное фото
Подписание документа. Иллюстративное фото Фото: Rīgas dome

За последние месяцы девелопер проектов недвижимости из Объединенных Арабских Эмиратов Мохамед Али Алаббар уже несколько раз встречался с чиновниками в Риге. В начале года он подписал с мэром Риги Вилнисом Кирсисом из "Нового Единства" меморандум, согласно которому на развитие Андрейсалы планируется привлечь огромную сумму денег - более 2,5 млрд евро.

В заявлении Рижского муниципалитета были перечислены 10 стран, в которых компания Алаббара развивает проекты, но не упомянута Беларусь, где уже после российского вторжения в Украину он встречался с диктатором Александром Лукашенко, сообщает программа De Facto на LTV. Создает ли это какие-либо риски для безопасности Латвии, в настоящее время оценивает Служба государственной безопасности (VDD).

На Андрейсале планируется возвести практически новый микрорайон Риги с 6500 квартир, помещениями для офисов, культурными пространствами, а также обустроить набережную. Был найден и потенциальный инвестор - житель Объединенных Арабских Эмиратов готов вложить миллиарды.

Это предусмотрено меморандумом, подписанным Мохамедом Али Алаббаром из компании Eagle Hills с мэром Риги Кирсисом. В документе обещано, что муниципалитет будет проявлять отзывчивость - планируется создать "зеленый коридор" для получения различных согласований и разрешений. Пару месяцев назад Алаббар уже попал в заголовки латвийских СМИ в связи с другим рижским проектом - арабский инвестор пообещал деньги на строительство футбольного стадиона. В связи с этим проектом он встретился не только с депутатами Рижской думы, но и с министром финансов Арвилом Ашераденсом (НЕ) и представителями Латвийской федерации футбола.

"Международная футбольная ассоциация FIFA привлекла его как инвестора, который мог бы вложить деньги в строительство футбольного стадиона не только в Риге, но и в других местах. [...] Мы отправили ему все документы, но на данный момент не получили никакого ответа. Посмотрим, будет ли этот проект вообще развиваться", - рассказал о сотрудничестве с Алаббаром депутат Рижской думы и вице-президент Латвийской федерации футбола Олаф Пулкс.

В свою очередь, депутат Сейма Айнар Шлесерс (ЛПМ), которого с Андрейсалой связывают семейные бизнес-интересы, знает инвестора уже много лет: "Скажу, что мой семейный бизнес связан именно с этим инвестором, потому что арабские страны - страны сложные. Переговоры заняли очень много времени. [...] Но поскольку я занимаюсь политикой, сегодня у меня нет никакого общения с арабскими инвесторами".

Компания, принадлежащая членам семьи Шлесерса - это Regma Group, которая через ряд других фирм владеет половиной андрейсалского девелопера Riga Port City. Другая половина принадлежит членам семьи экс-премьера Андриса Шкеле. Сам Шлесерс также владел 10% акций Regma Group, но вышел из членства 21 марта 2021 года - за два дня до того, как прокуратура арестовала официально принадлежавшие ему и Шкеле доли капитала в рамках уголовного дела о цифровом телевидении. Шлесерс подчеркивает, что вышел из состава не из-за уголовного дела, а потому, что ушел в политику.

В конце прошлого года в компаниях семей Шлесерса и Шкеле произошли существенные изменения. Теперь почти вся осваиваемая территория, включая владельца пассажирского терминала SIA Rīgas pasažieru osta, принадлежит новой дочерней компании Riga Port City - Nī Holdings с внушительным уставным капиталом в 114 миллионов евро. Несколько недель назад половина капитала была заложена в инвестиционную компанию совладельца Rietumu Banka Леонида Эстеркина. Он входит в число крупнейших спонсоров партии Шлесерса "Латвия на первом месте".

Шлесерс заявил, что предстоящие инвестиции из Объединенных Арабских Эмиратов будут крупнейшими в Латвии, что пойдет на пользу всей стране. Он также похвалил мэра Риги Вилниса Кирсиса из "Нового Единства" за то, что тот пошел навстречу инвестору: "Я положительно удивлен, что Вилнис Кирсис как мэр не испугался такого большого проекта и решил сотрудничать. Я верю, что этот проект будет реализован, по крайней мере на начальном этапе, благодаря ему".

На вопрос, говорил ли он со Шлесерсом о проекте Андрейсалы, мэр Риги Кирсис ответил: "Однажды он поймал меня где-то в Сейме, спросил об этом проекте и рассказал, насколько он важен, но это все".

Проект, аналогичный обещанному в Риге, инвестор Алаббар сейчас реализует в Белграде под названием "Белградская набережная" (Belgrade Waterfront). Основным партнером Алаббара здесь является правительство Сербии, которому принадлежит 32% акций проекта. Для проекта даже был принят специальный закон, и правительство сдало инвестору в аренду нужную землю на 99 лет. Проект вызвал протесты жителей Белграда, которые, впрочем, его не остановили.

В Латвии также уже создана компания Riga Waterfront для развития проекта, совладельцем в котором будет частная компания арабского инвестора, сообщает в письменном ответе Riga Port City, подчеркивая при этом, что новая компания не будет собственником земли:

"Между белградским и рижским проектами есть существенная разница. Проект в Риге планируют реализовать две полностью частные компании. Приобретение каким-либо образом акций Riga Port City или NĪ Holdings компанией Eagle Hills Waterfront Limited не планируется. Создана специальная девелоперская компания территории Riga Port City - Riga Waterfront. Одним из участников в нем станет компания Eagle Hills Waterfront Limited. Застройщик организует строительство каждого отдельного земельного участка и не будет собственником земли. Земля не будет продана компании".

По поводу источника прибыли Riga Port City объясняет: "В настоящее время стороны еще работают над бизнес-планом, чтобы он был оправдан и отвечал потребностям латвийского рынка. Одним из источников прибыли может стать продажа соответствующих требованиям современных квартир, которые пользуются спросом на рынке".

Проект под названием Waterfront Алаббар сейчас продолжает и в Минске, столице Беларуси. Он носит название North Waterfront. В середине 2022 года, через несколько месяцев после того, как российская армия вторглась в Украину с территории Беларуси, Алаббар провел дружескую встречу с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Riga Port City призывает не связывать минский и рижский проекты, поскольку в случае с Минском проект будет реализовывать подконтрольная правительству Объединенных Арабских Эмиратов компания Emaar Properties, которую представляет Алаббар, а инвестиции в Ригу будут осуществляться его частной компанией.

Шлесерс же подчеркивает, что в Беларуси арабский инвестор строит только дома и отели, не имеющие никакого отношения к военной промышленности.

Алаббар же встретился не только с Лукашенко, но и с чеченским диктатором Рамзаном Кадыровым. В чеченских СМИ есть видео, где они дружески беседуют в 2021 году в Абу-Даби.

Riga Port City комментирует это так: "В любых личных переговорах господин Алаббар всегда был против любой агрессии. Он соблюдает политику правительства ОАЭ, уважает и соблюдает законы страны, в которую осуществляет свои частные инвестиции. Как крупнейший частный застройщик в ОАЭ, Алаббар откликнулся на неоднократные призывы правительства Латвии, президента Латвии и Латвийского агентства инвестиций и развития к бизнесменам ОАЭ инвестировать в Латвию. И эти инвестиции будут осуществляться строго в соответствии с латвийскими законами. Будучи инвестором и гражданином ОАЭ, Алаббар никогда не вмешивается в политические события в какой-либо другой стране".

Обеспокоенность отношениями инвестора с агрессивными соседними странами выражают несколько депутатов Рижской думы от фракции "Прогрессивные". Экс-мэр Мартиньш Стакис говорил, что также поддерживал проект Riga Port City, но привлеченный инвестор заставил удивиться.

"Год назад во Франции, когда была выставка, посвященная этому проекту, я присутствовал при его презентации. Другой вопрос - почему был выбран именно этот инвестор? Я не помню такого инвестора во Франции. [...] Я бы, конечно, провел исследование, прежде чем подписывать протокол о намерениях с таким инвестором", - сказал Стакис.

Кирсис, в свою очередь, заявляет, что в случае необходимости отступит от подписанного соглашения: "В то время, когда у нас были эти переговоры, мы консультировались с различными институтами. Учитывая, что [Алаббара] нет в санкционных списках и прославления российской агрессии с его стороны также не было... В любом случае мы оставляем за собой право выйти из этого меморандума".

На территории проекта Андрейсалы также находится критически важная инфраструктура - ​​причал для пассажирских судов. По инициативе Министерства экономики его владельцу SIA Rīgas pasažieru osta в сентябре прошлого года был присвоен статус коммерческого предприятия, важного для национальной безопасности.

Это означает, что правительство должно дать добро, если компания меняет владельца или берет крупные кредиты. Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) сомневается, что особый статус пассажирского порта станет поводом для того, чтобы правительство проявило особую заботу о проекте Андрейсалы, поскольку ожидается, что реализаторами станут другие общества капитала. Однако он подчеркивает, что оцениваются все инвестиции из третьих стран.

"Безусловно, это будет оценено в тот момент, когда начнутся реальные инвестиции. На данный момент это всего лишь подписанное письмо о намерениях. По содержанию оценивать нечего. Потом, когда мы доберемся до этой точки, мы сможем оценить дальше", - сказал Валайнис.

В Riga Port City ответили, что если в связи с особым статусом Rīgas pasažieru osta потребуется запросить какие-либо разрешения у правительства или других учреждений, это будет сделано.

LTV обратилось в Службу государственной безопасности с просьбой предоставить подробные ответы на вопросы об аспектах национальной безопасности в связи с проектом Андрейсалы. В VDD ответили, что "указанная ситуация известна службе" и она продолжает оценивать ее в соответствии со своей компетенцией. От дальнейших комментариев служба воздержалась.

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