Лукашенко, Шлесерс и Сербия: что не так с инвестором в рижскую Андрейсалу

Обеспокоенность отношениями инвестора с агрессивными соседними странами выражают несколько депутатов Рижской думы от фракции "Прогрессивные". Экс-мэр Мартиньш Стакис говорил, что также поддерживал проект Riga Port City, но привлеченный инвестор заставил удивиться.
"Год назад во Франции, когда была выставка, посвященная этому проекту, я присутствовал при его презентации. Другой вопрос - почему был выбран именно этот инвестор? Я не помню такого инвестора во Франции. [...] Я бы, конечно, провел исследование, прежде чем подписывать протокол о намерениях с таким инвестором", - сказал Стакис.
Кирсис, в свою очередь, заявляет, что в случае необходимости отступит от подписанного соглашения: "В то время, когда у нас были эти переговоры, мы консультировались с различными институтами. Учитывая, что [Алаббара] нет в санкционных списках и прославления российской агрессии с его стороны также не было... В любом случае мы оставляем за собой право выйти из этого меморандума".
На территории проекта Андрейсалы также находится критически важная инфраструктура - причал для пассажирских судов. По инициативе Министерства экономики его владельцу SIA Rīgas pasažieru osta в сентябре прошлого года был присвоен статус коммерческого предприятия, важного для национальной безопасности.
Это означает, что правительство должно дать добро, если компания меняет владельца или берет крупные кредиты. Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) сомневается, что особый статус пассажирского порта станет поводом для того, чтобы правительство проявило особую заботу о проекте Андрейсалы, поскольку ожидается, что реализаторами станут другие общества капитала. Однако он подчеркивает, что оцениваются все инвестиции из третьих стран.