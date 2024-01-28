Лукашенко, Шлесерс и Сербия: что не так с инвестором в рижскую Андрейсалу

Обеспокоенность отношениями инвестора с агрессивными соседними странами выражают несколько депутатов Рижской думы от фракции "Прогрессивные". Экс-мэр Мартиньш Стакис говорил, что также поддерживал проект Riga Port City, но привлеченный инвестор заставил удивиться.

"Год назад во Франции, когда была выставка, посвященная этому проекту, я присутствовал при его презентации. Другой вопрос - почему был выбран именно этот инвестор? Я не помню такого инвестора во Франции. [...] Я бы, конечно, провел исследование, прежде чем подписывать протокол о намерениях с таким инвестором", - сказал Стакис.

Кирсис, в свою очередь, заявляет, что в случае необходимости отступит от подписанного соглашения: "В то время, когда у нас были эти переговоры, мы консультировались с различными институтами. Учитывая, что [Алаббара] нет в санкционных списках и прославления российской агрессии с его стороны также не было... В любом случае мы оставляем за собой право выйти из этого меморандума".

На территории проекта Андрейсалы также находится критически важная инфраструктура - ​​причал для пассажирских судов. По инициативе Министерства экономики его владельцу SIA Rīgas pasažieru osta в сентябре прошлого года был присвоен статус коммерческого предприятия, важного для национальной безопасности.