Связи с Минском и Чечней: VDD не нашла рисков в потенциальном инвесторе в Андрейсалу

На данный момент у самоуправления нет информации о том, что инвестор находится в санкционном списке или выражал поддержку войне России против Украины. Однако, если такие факты станут известны, самоуправление оставляет за собой право в одностороннем порядке выйти из меморандума о сотрудничестве, подчеркнули в думе.

Как сообщалось, председатель Рижской думы Вилнис Кирсис и руководитель компании по развитию недвижимости Eagle Hills из ОАЭ Мохаммад Али Алаббар подписали 10 января меморандум о сотрудничестве по развитию района Андрейсала. В течение 15 лет в развитие Андрейсалы планируется инвестировать более 3 млрд евро.

Как сообщил Юрис Петерсонс, директор по коммуникации и проектам SIA Riga Port City, связанного с семьями экс-политика Андриса Шкеле и депутата Сейма Айнара Шлесерса, компания привлекла стратегического инвестора Eagle Hills для развития территории Андрейсалы в течение следующих десятилетий. Конкретная юридическая форма партнерства еще дорабатывается.

В настоящее время уже проектируются первые объекты, ведется работа по планированию сети улиц и инфраструктуры, строительство которых должно начаться в этом году.

Рижское самоуправление вместе с инвестором на этой территории будет разрабатывать такие направления, как мобильность и транспортные решения, доступность публичного пространства и берега Даугавы, расширение жилищного фонда, развитие бизнеса.

Инвестор из ОАЭ планирует развивать территорию площадью около 57 гектаров как многофункциональную среду, построив жилые дома на более чем 6500 квартир, новый пассажирский терминал в Рижском порту, предлагая широкие возможности для развития бизнеса и культуры, благоустроив публичное пространство и перестроив набережную Даугавы в открытый променад.

Как сообщили в Рижской думе, Eagle Hills - частная инвестиционная и девелоперская компания, базирующаяся в Абу-Даби и занимающаяся развитием новых городских центров на быстрорастущих международных рынках. В настоящее время компания разрабатывает проекты в ОАЭ, Омане, Бахрейне, Египте, Иордании, Марокко, Эфиопии, Сербии, Албании и Хорватии.

В думе отметили, что инициатива подписания меморандума исходила от инвестора, и дума откликнулась на нее, руководствуясь тем, что в столицу важно привлекать инвестиции. Меморандум о сотрудничестве не налагает на город никаких конкретных обязательств, так как соглашение носит общий характер.

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