Инвестор из ОАЭ вложит в развитие Андрейсалы 3 млрд евро

В течение 15 лет в развитие Андрейсалы планируется инвестировать более 3 млрд евро.

В стратегии устойчивого планирования развития Риги Андрейсала определена как стратегически важная для развития города территория, уникальное местоположение и ценность которой признаны и инвестором из ОАЭ, который считает ее одной из наиболее перспективных с точки зрения развития в Северной Европе.

Как указал глава Eagle Hills, Рига достойна, чтобы и у нее была превосходная набережная, как в Копенгагене или Гамбурге.

"Перед нами северная метрополия, расположенная на берегу реки и моря. Я занимаюсь развитием недвижимости уже 30 лет, работал в 16 странах. По моему опыту как девелопера, это уникальное место. Моя цель вместе с местными партнерами - подарить Риге выдающийся образец городской застройки, сохранив при этом характер этого места, чтобы рижане могли здесь жить, работать и отдыхать, а гости - посещать его", - сказал инвестор.