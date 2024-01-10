Инвестор из ОАЭ вложит в развитие Андрейсалы 3 млрд евро

Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис и руководитель компании по развитию недвижимости Eagle Hills из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммад Али Алаббар подписали сегодня меморандум о сотрудничестве по развитию района Андрейсала, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
В течение 15 лет в развитие Андрейсалы планируется инвестировать более 3 млрд евро.
В стратегии устойчивого планирования развития Риги Андрейсала определена как стратегически важная для развития города территория, уникальное местоположение и ценность которой признаны и инвестором из ОАЭ, который считает ее одной из наиболее перспективных с точки зрения развития в Северной Европе.
Как указал глава Eagle Hills, Рига достойна, чтобы и у нее была превосходная набережная, как в Копенгагене или Гамбурге.
"Перед нами северная метрополия, расположенная на берегу реки и моря. Я занимаюсь развитием недвижимости уже 30 лет, работал в 16 странах. По моему опыту как девелопера, это уникальное место. Моя цель вместе с местными партнерами - подарить Риге выдающийся образец городской застройки, сохранив при этом характер этого места, чтобы рижане могли здесь жить, работать и отдыхать, а гости - посещать его", - сказал инвестор.
Рижское самоуправление вместе с инвестором на этой территории будет разрабатывать такие направления, как мобильность и транспортные решения, доступность публичного пространства и берега Даугавы, расширение жилищного фонда, развитие бизнеса.
Инвестор из ОАЭ планирует развивать территорию площадью около 57 гектаров как многофункциональную среду, построив жилые дома на более чем 6500 квартир, новый пассажирский терминал в Рижском порту, предлагая широкие возможности для развития бизнеса и культуры, благоустроив публичное пространство и перестроив набережную Даугавы в открытый променад.
Проекты планируется реализовать в несколько этапов, и работа над первой очередью уже началась.
Как сообщили в Рижской думе, Eagle Hills - частная инвестиционная и девелоперская компания, базирующаяся в Абу-Даби и занимающаяся развитием новых городских центров на быстрорастущих международных рынках. В настоящее время компания разрабатывает проекты в ОАЭ, Омане, Бахрейне, Египте, Иордании, Марокко, Эфиопии, Сербии, Албании и Хорватии.
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