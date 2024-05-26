"Лучше неприятный разговор, чем приятная вражда". Журналистка о том, как победить разобщение

"Если бы у меня были решения, я уже была бы в какой-то политике, и все в этом мире жили бы счастливо, - смеется она. - У меня нет решения по этому вопросу. Думаю, что ключ - это спокойный, нормальный, с аргументами диалог, возможность поговорить на разные темы, в том числе неприятные".

Анния снова провела аналогию между этой конфликтной ситуацией и темой спектакля Šķelšanās, второй показ которого пройдет 28 мая в Даугавпилсе - родном городе Аннии.

"Это то, о чем мы говорим в спектакле - лучше неприятный разговор, чем приятная вражда, - отмечает Анния. - Мне кажется, очень важно просто поговорить, не кидаясь какими-то обвинениями. Это, мне кажется, начало".

Полностью разговор с Аннией Петровой о расследованиях Re:Baltica, сериале и спектакле Šķelšanās, пропаганде и Даугавпилсе можно прочитать по ссылке:

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