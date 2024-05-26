"Лучше неприятный разговор, чем приятная вражда". Журналистка о том, как победить разобщение

Как преодолеть бесконечное šķelšanās - разобщение - в Латвии? Как вести диалог, чтобы прийти к консенсусу, а не взаимным оскорблениям? В передаче RUS TVNET "Кто вам платит?" об этом рассказала Анния Петрова - журналист центра журналистских расследований Re:Baltica, а также героиня документального сериала Šķelšanās и одноименного спектакля.
Сокращение русского языка в общественных СМИ Латвии, отмена предвыборных дебатов на русском на платформе Rus.LSM - эти новости вновь вызвали в Латвии шквал споров, оскорблений и радикальных призывов - в Риге прошел митинг, а по теме высказались представители партий, активисты и даже президент.
"Каждый может высказать свое мнение. Может, кто-то считает, что не нужно, кто-то считает, что нужно, кто-то считает, что [дебаты нужны] еще на английском, на украинском, на любом другом, на латгальском языке. Это нормально. Ненормально, когда начинаются какие-то выкрики в сторону друг друга, обвинения, переход на личности, какие-то призывы", - сказала Анния, упомянув, что не считает неправильным ни то, ни другое мнение.
Как рассказала журналист Re:Baltica, беспокойство вызывает, когда решения принимаются не в ходе дискуссий и обсуждения, а поспешно. На вопрос о том, как добиться культуры общения и построить такой диалог, когда обе стороны имеют нерешенные обиды друг на друга, Анния ответила, что это очень сложный вопрос.
Видео: Пикет против дебатов на русском языке в общественных СМИ Латвии
"Если бы у меня были решения, я уже была бы в какой-то политике, и все в этом мире жили бы счастливо, - смеется она. - У меня нет решения по этому вопросу. Думаю, что ключ - это спокойный, нормальный, с аргументами диалог, возможность поговорить на разные темы, в том числе неприятные".
Анния снова провела аналогию между этой конфликтной ситуацией и темой спектакля Šķelšanās, второй показ которого пройдет 28 мая в Даугавпилсе - родном городе Аннии.
"Это то, о чем мы говорим в спектакле - лучше неприятный разговор, чем приятная вражда, - отмечает Анния. - Мне кажется, очень важно просто поговорить, не кидаясь какими-то обвинениями. Это, мне кажется, начало".
Полностью разговор с Аннией Петровой о расследованиях Re:Baltica, сериале и спектакле Šķelšanās, пропаганде и Даугавпилсе можно прочитать по ссылке:
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