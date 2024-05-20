Ринкевич прокомментировал намерение провести предвыборные дебаты на русском языке

Он также подчеркнул, что несколько партий отказались от участия в этих дебатах, поэтому вопрос также в том, как можно обеспечить равноценную информацию, рассказывая электорату о предложениях всех партий. Кроме того, возникает вопрос, можно ли будет в такой "раскаленной атмосфере" достичь цели - качественной дискуссии, и рассматривалась ли идея проведения дебатов по-латышски с параллельным переводом.

Говоря об "отвоевании у Кремля" информационного пространства, президент лишь констатирует, что дискуссии на эту тему ведутся уже давно и что в информационное пространство тех людей, которые до сих пор получают информацию от российской пропаганды, не проникают передачи ни на латышском, ни на русском языке, поэтому нужно понять причину, по которой так происходит, но своего решения президент в публикации не предложил.

"В последние дни меня призывали уволить, наказать, обругать и чего только еще не сделать с Советом общественных электронных СМИ, LTV, Латвийским радио и lsm.lv. Президент в демократической стране не имеет такого права", - заявил Ринкевич.

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