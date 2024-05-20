Ринкевич прокомментировал намерение провести предвыборные дебаты на русском языке

Публичные предвыборные дебаты должны происходить на латышском языке, такое мнение в социальных сетях высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Комментируя намерение общественных СМИ провести дебаты перед выборами в Европейский парламент на русском языке, политик выразил мнение, что в каком-то смысле эта дискуссия является продолжением начатого в 2023 году разговора о полном переходе Латвийского телевидения (LTV), Латвийского радио и lsm.lv на латышский язык с 2026 года.
Ринкевич считает, что дискуссии потеряли фокус. По его словам, первая тема переговоров - об использовании государственного языка и языков нацменьшинств в государственных процессах, вторая - о независимости СМИ, особенно общественных СМИ, третья - о том, как повысить эффективность взаимодействия с той частью аудитории, которая до сих пор находится "на орбите кремлевской пропаганды".
Президент подчеркнул, что в соответствии с Конституцией языком общественных и политических процессов является государственный язык, а потому и публичные предвыборные дебаты должны проходить на латышском языке. Ринкевич признает, что "ранее многие вещи происходили по-русски", "однако с развитием событий меняются обстоятельства, мнение и настроение значительной части общества. То, что когда-то было допустимо, больше не допускается, и наоборот". Особенно резко на ситуацию повлияло вторжение России в Украину.
При этом он не отрицает, что для коммуникации могут использоваться и языки нацменьшинств, как это предусмотрено Конституцией и законами, но "надо помнить, что в Латвии больше одного нацменьшинства".
Говоря о редакционной независимости общественных СМИ, президент выразил уверенность, что в них работают профессиональные и патриотичные журналисты. По мнению президента, их вклад в укрепление и развитие демократии страны бесценен. "Оскорбительные высказывания всех видов о госизменах, врагах народа, пятой колонне, прислужниках Кремля абсолютно неприемлемы и заслуживают осуждения. Прямые угрозы и призывы к физической расправе должны караться по закону. Отстоять редакционную независимость непросто", - отмечает в публикации президент.
Видео: Пикет против проведения дебатов на русском языке
Ринкевич считает, что каждый член общества, в том числе политик, имеет право высказывать свое мнение, задавать вопросы и критиковать что угодно. По его мнению, важно, чтобы на вопросы и критику были даны ответы. Ринкевич подчеркивает, что ни одно должностное лицо не имеет права указывать общественным или коммерческим СМИ, какой сюжет делать, какие вопросы задавать или не задавать.
"Сейчас хотелось бы получить спокойное, обоснованное фактами и практикой объяснение редакционного выбора в пользу дебатов кандидатов в Европарламент на русском языке на LTV и lsm.lv. Вопросов несколько. Изучалась ли результативность предыдущих дебатов перед выборами в Сейм и Европарламент на русском языке, был ли проведен опрос целевой аудитории, чтобы выяснить, полезно ли это, есть ли интерес", - рассуждает президент.
Он также подчеркнул, что несколько партий отказались от участия в этих дебатах, поэтому вопрос также в том, как можно обеспечить равноценную информацию, рассказывая электорату о предложениях всех партий. Кроме того, возникает вопрос, можно ли будет в такой "раскаленной атмосфере" достичь цели - качественной дискуссии, и рассматривалась ли идея проведения дебатов по-латышски с параллельным переводом.
Говоря об "отвоевании у Кремля" информационного пространства, президент лишь констатирует, что дискуссии на эту тему ведутся уже давно и что в информационное пространство тех людей, которые до сих пор получают информацию от российской пропаганды, не проникают передачи ни на латышском, ни на русском языке, поэтому нужно понять причину, по которой так происходит, но своего решения президент в публикации не предложил.
"В последние дни меня призывали уволить, наказать, обругать и чего только еще не сделать с Советом общественных электронных СМИ, LTV, Латвийским радио и lsm.lv. Президент в демократической стране не имеет такого права", - заявил Ринкевич.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!