Пт, 24.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

"Мы занимаемся темами, которые не берут другие". Журналист Re:Baltica Анния Петрова

rus.tvnet.lv Андрей Тимофеев
CopyMessenger Telegram Whatsapp

28 мая в Даугавпилсе пройдет второй и заключительный спектакль "Šķelšanās. Разобщение", основанный на документальном сериале и историях журналистов изданий Re:Baltica и "Чайка". Накануне мероприятия TVNET+ поговорил с журналистом Re:Baltica Аннией Петровой - о том, зачем нужны журналистские расследования, каково рассказывать о личном перед полным залом столичного театра и почему, вечно ругаясь, мы никогда ничего не добьемся.

Анния Петрова

  • Журналист центра журналистских расследований Re:Baltica. В профессии 10 лет.
  • Родилась в Даугавпилсе.
  • Одна из героинь документального сериала и спектакля Šķelšanās.

Šķelšanās: Сериал и спектакль

В начале года Re:Check выпустил свой новый проект - документальный сериал Šķelšanas, во многом посвященный Латгалии, разобщению общества и взаимным претензиям русско- и латышскоязычной частей населения. "Мы понимали, что эту тему никто, кроме нас, делать не будет, поэтому и взяли", - рассказывает Анния.

В марте сериал получил своеобразное "продолжение" в виде спектакля "Разобщение" в Рижском русском театре имени Михаила Чехова, который, в отличие от сериала, содержал много размышлений о латвийской реальности и латвийских проблемах от журналистов Re:Baltica и даугавпилсского портала "Чайка".

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти