"Мы занимаемся темами, которые не берут другие". Журналист Re:Baltica Анния Петрова

28 мая в Даугавпилсе пройдет второй и заключительный спектакль "Šķelšanās. Разобщение", основанный на документальном сериале и историях журналистов изданий Re:Baltica и "Чайка". Накануне мероприятия TVNET+ поговорил с журналистом Re:Baltica Аннией Петровой - о том, зачем нужны журналистские расследования, каково рассказывать о личном перед полным залом столичного театра и почему, вечно ругаясь, мы никогда ничего не добьемся.
Анния Петрова
- Журналист центра журналистских расследований Re:Baltica. В профессии 10 лет.
- Родилась в Даугавпилсе.
- Одна из героинь документального сериала и спектакля Šķelšanās.
Šķelšanās: Сериал и спектакль
В начале года Re:Check выпустил свой новый проект - документальный сериал Šķelšanas, во многом посвященный Латгалии, разобщению общества и взаимным претензиям русско- и латышскоязычной частей населения. "Мы понимали, что эту тему никто, кроме нас, делать не будет, поэтому и взяли", - рассказывает Анния.