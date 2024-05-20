Среди пикетчиков было несколько депутатов из Национального объединения.

В руках пикетчики держали плакаты с призывами "позволить русским думать по-латышски" и утверждением, что "два языка создают два фронта". Собравшиеся также пели латышские народные песни, стучали в барабаны и скандировали "Латвия! Латвия!".

Пикетчики призывали соблюдать Конституцию и выступили против "языка России". Историк Кристине Яриновска в выступлении выразила уверенность, что русский язык в Латвии - это не язык нацменьшинств, а "часть федеративной идеи и идеи оккупации". Другие протестующие подчеркнули, что латыши сами должны показать своей стране, что хотят больше слышать здесь латышский язык.

Во время пикета пять пикетчиков прошли внутрь здания, в котором находится офис Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP).

Пикет в самоуправлении был заявлен с 13:00 до 15:00, его участники собрались у здания на ул. Мейстару, 10, в котором находится офис Совета по общественным электронным СМИ.