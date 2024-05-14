Быть или не быть дебатам на русском? LTV призывает не вмешиваться в его редакционную политику

LTV не согласно с тем, что предвыборные дебаты на мультимедийной платформе для нацменьшинств Rus.LSM следует расценивать как немотивированное использование иностранного языка. По мнению представителей телевидения, LTV действует в соответствии с утвержденным Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) общественным заказом, в котором сказано, что важнейшими направлениями деятельности мультимедийной платформы для нацменьшинств Rus.LSM в 2024 году определено отражение имеющих государственное и международное значение для национальных меньшинств Латвии событий, а также отражение хода выборов в Европарламент и анализ их влияния на Латвию.

"Заявление VVC о том, что предвыборные дебаты на русском языке "пытаются придать русскому языку и его статусу в Латвии особое место и значимость" абсурдно. Цель LTV в отражении на разных языках события государственной важности - выборов в Европарламент - состоит в том, чтобы способствовать достижению контентом пользователя и повышать таким образом гражданскую активность, помогая жителям Латвии сделать на выборах продуманный выбор. Дискуссии с представителями политических сил, углубленный анализ программ и предложений партий, а также различные доступные в цифровой среде интерактивные инструменты позволят избирателям на удобном языке ознакомиться с предложениями политических сил и определить наиболее подходящее для себя ", - сказано в публичном письме LTV.