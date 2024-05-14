Быть или не быть дебатам на русском? LTV призывает не вмешиваться в его редакционную политику

Латвийское телевидение (LTV) призывает государственные структуры и политиков не вмешиваться в его редакционные решения по отражению выборов в Европейский парламент.
Как сообщила агентству LETA представитель LTV Анита Янсоне, телевидение обратилось в Министерство юстиции, призвав разъяснить публичные упреки Центра государственного языка (VVC) в намерении LTV провести предвыборные дебаты в Европарламент в том числе на русском языке, так как считает их попыткой повлиять на редакционные решения общественного СМИ.
По мнению LTV, недопустимо, чтобы из-за предназначенного для национальных меньшинств контента в предвыборный период общественное СМИ выставлялось изменником родины. LTV считает, что на ситуацию следует посмотреть с противоположной стороны: LTV в своей деятельности таким образом соблюдает нормы, установленные как Конституцией, так и другими правовыми актами, и "с лучшими намерениями выполняет доверенные общественному СМИ задачи".
"Сейчас, когда идет начатая Россией полномасштабная война в Украине и Латвия сталкивается с угрозами гибридной войны, особенно важно обеспечить различным группам общества объективный, вызывающий доверие и качественный контент о выборах в Европарламент", - заявили представители СМИ.
По оценке LTV, VVC не понимает, чем установленная правовыми нормами предвыборная агитация отличается от предвыборных передач. Представители телевидения пояснили, что предвыборные дебаты - это не предвыборная агитация, а контент о выборах в Европарламент. "План действий LTV по выборам в Европарламент включает в себя те мероприятия, в которых принимают непосредственное участие политические силы, однако эти передачи никак не связаны с отведенным партиям законом о предвыборной агитации временем на бесплатную агитацию", - заявляет СМИ.
LTV не согласно с тем, что предвыборные дебаты на мультимедийной платформе для нацменьшинств Rus.LSM следует расценивать как немотивированное использование иностранного языка. По мнению представителей телевидения, LTV действует в соответствии с утвержденным Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) общественным заказом, в котором сказано, что важнейшими направлениями деятельности мультимедийной платформы для нацменьшинств Rus.LSM в 2024 году определено отражение имеющих государственное и международное значение для национальных меньшинств Латвии событий, а также отражение хода выборов в Европарламент и анализ их влияния на Латвию.
"Заявление VVC о том, что предвыборные дебаты на русском языке "пытаются придать русскому языку и его статусу в Латвии особое место и значимость" абсурдно. Цель LTV в отражении на разных языках события государственной важности - выборов в Европарламент - состоит в том, чтобы способствовать достижению контентом пользователя и повышать таким образом гражданскую активность, помогая жителям Латвии сделать на выборах продуманный выбор. Дискуссии с представителями политических сил, углубленный анализ программ и предложений партий, а также различные доступные в цифровой среде интерактивные инструменты позволят избирателям на удобном языке ознакомиться с предложениями политических сил и определить наиболее подходящее для себя ", - сказано в публичном письме LTV.
Кроме того, LTV категорически отвергает утверждение VVC о том, что проведение предвыборных дебатов на русском языке может служить "поощрению двуязычия и расколу общественного информационного пространства". СМИ настаивает на том, что как общественное СМИ оно "свободно от политического, экономического и иного вмешательства в свою деятельность и может принимать независимые редакционные решения".
Как сообщалось, VVC распространил заявление о том, что не поддерживает намерение LTV о проведении на общественном телевидении предвыборных дебатов в Европарламент на русском языке. VVC считает, что это намерение противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества. Центр утверждает, что немотивированное использование любого иностранного языка в СМИ происходит только и исключительно за счет сужения употребления латышского языка.
В центре отмечают, что такое предложение является завуалированной попыткой придания русскому языку и его статусу в Латвии особого места и значимости и вступает в резкое противоречие с основными установками государственной языковой политики. Кроме того, СМИ заслужил упреки в поощрении двуязычия и расколе информационного пространства.
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