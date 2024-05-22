Минобразования не согласится с требованиями LIZDA о сбалансированности нагрузки учителей

Министерство образования и науки предлагает перевести всех учителей на 40-часовую рабочую неделю с 1 сентября 2025 года. Также министерство предлагает установить новую методику учета нагрузки учителей в астрономических часах, к которым относятся учебные часы, или уроки. Под этим понимается учебное время и время для выполнения других обязанностей, указанных руководителем образовательного учреждения в должностной инструкции учителя.

При этом нагрузка учителя в астрономических часах и ее распределение будет планироваться руководителем образовательного учреждения совместно с учителем на основе порядка распределения нагрузки учителя, согласованного с учредителем, с целью определения обязанностей учителя в течение года.

Профсоюз педагогов обеспокоен тем, что предложение Министерства образования может привести к снижению стоимости рабочего времени, как это уже произошло в 2016 и 2023 годах.

Министр образования и науки Анда Чакша, напротив, убеждена, что предложение по сбалансированию нагрузки учителей направлено на то, чтобы учителя получали оплату за каждый час работы независимо от того, на какую должность они наняты и какой объем работы им поручен. По ее словам, предложение Министерства образования о переходе учителей на 40-часовую нагрузку с 1 сентября 2025 года - это то же самое, что и предложение в других частях мира, рассчитанное в астрономических часах.

"У учителей исторически сложилось так, что мы не оплачиваем все часы, поэтому я хочу вас заверить, что мы движемся к тому, что в следующем году каждый час учителя будет оплачен независимо от того, на какую нагрузку он разделен и какая нагрузка на него возложена", - подчеркнула политик.

Она добавила, что предложенное решение позволит больше доверять директорам школ и самоуправлениям, способствуя их автономии. Это вызывает озабоченность LIZDA, но Чакша считает, что важно дать директорам школ и самоуправлениям руководящие принципы, как должна быть структурирована нагрузка учителей, чтобы они не перегружались работой.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!