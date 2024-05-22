Минобразования не согласится с требованиями LIZDA о сбалансированности нагрузки учителей

Министерство образования и науки не согласится с требованиями Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) о том, как сбалансировать нагрузку учителей в будущем учебном году, потому что не видит возможности получить для этого дополнительное финансирование, заявила в среду журналистам министр образования и науки Анда Чакша, сообщает агентство LETA.
Политик отметила, что бюджетный год уже наполовину закончился, поэтому нельзя говорить о каких-либо изменениях, если учителям придется работать без дополнительных финансовых выплат. Министр финансов Арвил Ашераденс также подтвердил, что Министерство образования и науки не может рассчитывать на дополнительное финансирование в этом году, чтобы сбалансировать нагрузку учителей по-новому.
Чакша считает, что предложение LIZDA не решило бы проблему перегрузки педагогов. "Предложение профсоюза не снижает нагрузку, а создает новые вакансии. [Мы] условно доплачиваем, а нагрузка не снижается. Если есть хорошо оплачиваемая ставка, баланс возникает естественным путем", - отметила политик.
Против этого возражает профсоюз. Отказ Чакши вкладывать средства в "не приведенную в порядок систему" LIZDA интерпретирует как "очень грубое обвинение" в нецелесообразно потраченном финансировании, которое правительство выделило в прошлом году. Председатель LIZDA Инга Ванага утверждала, что директора и основатели школ "действительно очень много работали", чтобы двигаться в направлении сбалансированной нагрузки.
Для того, чтобы продолжать балансировать нагрузку с сентября, LIZDA призвала взять необходимое финансирование из средств, выделенных на содержание учреждений профессионального образования.
Ванага считает, что отказ сбалансировать нагрузку с сентября - негативное послание педагогическому обществу, так как министерство отказывается от выполнения заключенного во время забастовки соглашения.
Министерство образования и LIZDA в среду продолжили переговоры о сбалансировании нагрузки педагогов. В дискуссии приняли участие также министр финансов и представители Латвийского союза самоуправлений и управлений по образованию.
Галерея: Пикет LIZDA
К единому видению, в том числе и о том, что означает сбалансирование нагрузки педагогов, министерство и LIZDA по-прежнему не пришли. Двухдневные переговоры завершились лишь отказом от установки максимального числа часов для одного педагога. В среду днем Ванага заявила представителям СМИ, что она по-прежнему намерена "сидеть в Министерстве образования и продолжать добиваться решений".
Новые принципы балансирования нагрузки будут продвигаться с помощью новой модели финансирования "Программа в школе". Это означает, что новая модель финансирования будет введена во всех самоуправлениях одновременно с сентября 2025 года, подтвердила Чакша.
В среду члены комиссии Сейма по образованию, культуре и науке также интересовались ходом переговоров между Министерством образования и LIZDA. На заседании комиссии Министерство образования представило первоначальный вариант плана. Поэтому депутаты попросили министерство повторно представить принципы балансировки нагрузки после общественных консультаций и согласования в конце месяца.
Сбалансированность нагрузки педагогов была одним из требований забастовки LIZDA. О модели балансировки нагрузки должны были договориться еще в мае прошлого года, однако у профсоюза и министерства по-прежнему разное видение ее реализации.
Министерство образования и науки предлагает перевести всех учителей на 40-часовую рабочую неделю с 1 сентября 2025 года. Также министерство предлагает установить новую методику учета нагрузки учителей в астрономических часах, к которым относятся учебные часы, или уроки. Под этим понимается учебное время и время для выполнения других обязанностей, указанных руководителем образовательного учреждения в должностной инструкции учителя.
При этом нагрузка учителя в астрономических часах и ее распределение будет планироваться руководителем образовательного учреждения совместно с учителем на основе порядка распределения нагрузки учителя, согласованного с учредителем, с целью определения обязанностей учителя в течение года.
Профсоюз педагогов обеспокоен тем, что предложение Министерства образования может привести к снижению стоимости рабочего времени, как это уже произошло в 2016 и 2023 годах.
Министр образования и науки Анда Чакша, напротив, убеждена, что предложение по сбалансированию нагрузки учителей направлено на то, чтобы учителя получали оплату за каждый час работы независимо от того, на какую должность они наняты и какой объем работы им поручен. По ее словам, предложение Министерства образования о переходе учителей на 40-часовую нагрузку с 1 сентября 2025 года - это то же самое, что и предложение в других частях мира, рассчитанное в астрономических часах.
"У учителей исторически сложилось так, что мы не оплачиваем все часы, поэтому я хочу вас заверить, что мы движемся к тому, что в следующем году каждый час учителя будет оплачен независимо от того, на какую нагрузку он разделен и какая нагрузка на него возложена", - подчеркнула политик.
Она добавила, что предложенное решение позволит больше доверять директорам школ и самоуправлениям, способствуя их автономии. Это вызывает озабоченность LIZDA, но Чакша считает, что важно дать директорам школ и самоуправлениям руководящие принципы, как должна быть структурирована нагрузка учителей, чтобы они не перегружались работой.
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