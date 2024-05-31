Девелопер самого высокого в мире здания Burj Khalifa - компания Emaar Properties PJSC - одно из крупнейших предприятий в сфере недвижимости в мире. Его основатель, предприниматель из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохамед Али Алаббар собирается развивать окрестности Андрейсалы в маленькой Латвии.

"Строить здания - это одно, но настоящая цель - менять жизни людей в лучшую сторону", - отметил в интервью TVNET+ Алаббар. Поговорили о том, почему он решил заняться проектом застройки Андрейсалы и как быстро проект может продвинуться вперед, каковы его связи с Беларусью и необходим ли закон о защите инвестиций с ОАЭ для дальнейшего продвижения проекта.

- Какова до этого была ваша связь с Латвией? Когда вы впервые сюда приехали?

- Это было в 2007 году, я приехал сюда в качестве туриста. Влюбился в город уже тогда. Тогда было очень красивое лето. Помню, что увидел фотографию города в каком-то журнале о путешествиях и решил приехать на выходные. Приехал вместе с братом.

- Это было спонтанным решением?

- Да! Мы были здесь два дня. После этого я был здесь еще один раз. И тогда какой-то друг позвонил, сказал, что ищут инвестора для проекта в Риге.

Я сказал: "Пожалуйста... Я не заинтересован, если это маленький проект". Я не реализую маленькие проекты, последние 30 лет берусь только за очень большие проекты. Такие, к которым привлекаются тысячи человек. Тогда мне сказали, что речь идет о порте рядом со Старым городом. Это уже стало интереснее. И все это началось два года назад.