Застройщик Андрейсалы действует самовольно, Рижская дума допускает прекращение сотрудничества

Рижское самоуправление потребует от застройщика и инвестора Андрейсалы - девелоперской компании Eagle Hills - объяснений о возможных самовольных действиях и несоблюдении подписанного меморандума о сотрудничестве. После получения разъяснений самоуправление не исключает одностороннего выхода из меморандума о сотрудничестве, сообщили в Рижской думе.
Рижское самоуправление подчеркивает, что представленное в настоящее время инвестором видение развития публичного пространства Андрейсалы не соответствует первоначальной концепции, которая была представлена самоуправлению до подписания меморандума, а также не отвечает существующему планированию территории города.
По оценке экспертов Департамента городского развития (PAD), такая плотная застройка на берегу Даугавы в Риге недопустима, а высота предлагаемых построек, скорее всего, не соответствует требованиям, которые отражены в документах планировки территории.
К тому же вопреки меморандуму, согласно которому стороны договорились сотрудничать в распространении информации о намерениях и ходе реализации проекта, застройщик развернул одностороннюю и интенсивную рекламную кампанию проекта.
Департамент городского развития также обнаружил самовольное строительство - рекламный объект с надписью RW RIGA WATERFRONT, расположенный на улице Экспорта, 3А. Разрешение на размещение рекламы не было получено.
Это явное нарушение условий, за что составлен соответствующий протокол о нарушении и возбуждено дело об административном правонарушении.
Кроме того, установлено, что более десяти флагов с одинаковыми надписями были установлены возле фонарных столбов на улице Экспорта. На это также не было получено разрешение на размещение рекламы. По этому случаю также будет составлен акт проверки и возбуждено дело об административном правонарушении.
Рижское самоуправление подчеркивает, что согласилось с меморандумом о сотрудничестве с застройщиком Eagle Hills, добросовестно предполагая, что застройщик выполнит условия меморандума как по букве, так и по духу, а также оценив намерения инвестора развивать деградированную территорию.
В то же время деятельность застройщика на данный момент представляет собой самовольную деятельность, неприемлемую для города. Муниципалитет не принимает подобные действия инвестора, поэтому готовится письмо застройщику с просьбой дать разъяснения.
Когда они будут получены, муниципалитет примет решение о дальнейших шагах, оставив за собой право в одностороннем порядке выйти из меморандума о сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и глава застройщика Eagle Hills Properties Мохамед Али Алаббар планирует в рамках проекта развития рижской набережной Riga Waterfront создать жилье для 30 000 жителей.
Основатель и председатель правления Eagle Hills Properties Алаббар указывает, что цель Riga Waterfront - "развить и оживить Латвию и ее столицу Ригу, позиционируя ее как новый центр Европы".
Планируется, что обновленная набережная с общим объемом инвестиций в 3 миллиарда евро, протянувшаяся на пять километров вдоль берега Даугавы, превратит район Андрейсалы в новый центр. Проект задуман как новое и важное ядро Риги, сочетающее в себе жилые дома, зеленые зоны и прямой выход к воде.
Проектом предусмотрено, что более 30 000 жителей будут жить примерно в 8000 квартир. Планируются и гостиницы с более чем 1000 предложениями гостеприимства - катки, современный круизный терминал, крупный торговый центр и общественные площадки. По проекту, территория старой электростанции будет преобразована в торгово-гастрономический центр.
Представители Eagle Hills Properties указывают, что вложения в развитие проекта открывают возможности получить место жительства в Риге и, начиная с инвестиций в размере 2500 000 евро, возможность получить преимущества в рамках программы резиденции Евросоюза.
Руководитель группы Сейма по сотрудничеству с парламентом ОАЭ Айнар Шлесерс (LPV), семейная компания которого заинтересована в проекте Андрейсалы, пытался на разных уровнях ускорить заключение соглашения с ОАЭ о защите инвестиций, с нынешней редакцией которого латвийская сторона не согласна, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Согласия по тексту соглашения достигнуто не было. Так, Латвия не согласна решать споры в частных арбитражных судах. В последние годы в Латвии и в Европейском союзе в целом меняется отношение к соглашениям о защите инвестиций, в том числе к частным арбитражным судам. А при проведении переговоров с ОАЭ Латвия связана основными принципами инвестиционной политики ЕС, сообщили De Facto в МИД.
Заключение инвестиционного договора не является обязательным условием для инвестирования. Латвия ранее имела очень болезненный и дорогостоящий опыт работы с арбитражными судами, где разрешенные споры обходились стране в миллионы.
Имя разработчика проекта недвижимости из ОАЭ Мохамеда Али Алаббара в последние месяцы упоминалось как в контексте строительства футбольного стадиона на Луцавсале, так и в связи с обещанием инвестировать два с половиной миллиарда евро в строительство Андрейсалы. В январе Алаббар подписал с руководством Риги меморандум о сотрудничестве. Это не создает для сторон материальной ответственности, однако Рига обязалась обеспечить бесперебойность процессов согласования, а также развивать общественную инфраструктуру. На этой неделе на Андрейсале рабочие вывесили флаги с надписью "Рижская набережная" (Riga Waterfront).
Проекты Мохамеда Али Алаббара связаны обещаниями амбициозных инвестиций, у него теплые отношения с такими диктаторами, как Александр Лукашенко и Рамзан Кадыров, который также был гостем на свадьбе сына Алаббара. Публикации показывают, что многомиллиардные проекты Алаббара в нескольких странах объединяет еще и то, что они расположены на воде, поддерживаются государством или муниципалитетами и сопровождаются различными скандалами. Это произошло в Сербии, Албании и Хорватии, где Загреб в итоге отказался от проекта. Весной этого года также было объявлено об инвестиционных планах в Венгрии.
Служба государственной безопасности (VDD) провела оценку деятельности потенциального инвестора Андрейсалы и не выявила никаких рисков для национальной безопасности Латвии со стороны Алаббара. Служба проинформировала о своей оценке Рижскую думу и высших должностных лиц страны.
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