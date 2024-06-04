Застройщик Андрейсалы действует самовольно, Рижская дума допускает прекращение сотрудничества

Представители Eagle Hills Properties указывают, что вложения в развитие проекта открывают возможности получить место жительства в Риге и, начиная с инвестиций в размере 2500 000 евро, возможность получить преимущества в рамках программы резиденции Евросоюза.

Руководитель группы Сейма по сотрудничеству с парламентом ОАЭ Айнар Шлесерс (LPV), семейная компания которого заинтересована в проекте Андрейсалы, пытался на разных уровнях ускорить заключение соглашения с ОАЭ о защите инвестиций, с нынешней редакцией которого латвийская сторона не согласна, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.

Согласия по тексту соглашения достигнуто не было. Так, Латвия не согласна решать споры в частных арбитражных судах. В последние годы в Латвии и в Европейском союзе в целом меняется отношение к соглашениям о защите инвестиций, в том числе к частным арбитражным судам. А при проведении переговоров с ОАЭ Латвия связана основными принципами инвестиционной политики ЕС, сообщили De Facto в МИД.

Заключение инвестиционного договора не является обязательным условием для инвестирования. Латвия ранее имела очень болезненный и дорогостоящий опыт работы с арбитражными судами, где разрешенные споры обходились стране в миллионы.