"Реальность, с которой Латвии приходится считаться". Ашераденс не исключает повышения НДС

Министр отметил, что при планировании государственного бюджета многое будет зависеть от геополитической ситуации.

Если Латвии придется значительно увеличить расходы на внешнюю и внутреннюю оборону, то есть еще один небольшой резерв - повышение НДС на один процентный пункт, который Латвия может себе позволить, сказал Ашераденс.

Министр финансов отметил, что соседняя Литва, например, подготовила пакет налоговых изменений, который предусматривает поступления в размере около 400 миллионов евро для покрытия расходов на оборону.

"Это реальность, которую Латвия должна принимать во внимание. Поэтому мы внимательно посмотрим, как будет развиваться налоговая ситуация к осени, но исключать этого нельзя", - сказал министр финансов.

Премьер-министр Эвика Силиня написала в Facebook, что хорошо понимает людей, которые реагируют на любые возможные изменения, которые могут повлиять на их доходы или увеличить расходы. Силиня ожидает от министра финансов бюджет, который не составлен за счет людей и не ухудшит экономическое положение населения.

"На уровне правительства или коалиции пока не обсуждались результаты работы налоговой рабочей группы, поэтому любые спекуляции о конкретных налоговых изменениях необоснованы", - пишет Силиня.

В настоящее время стандартная ставка НДС в Латвии составляет 21%.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!