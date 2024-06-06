Силиня написала, что хорошо понимает людей, которые реагируют на любые возможные изменения, которые могут повлиять на их доходы или увеличить расходы. Силиня ожидает от министра финансов бюджет, который не составлен за счет людей и не ухудшит экономическое положение населения.

Доклад налоговой рабочей группы Силиня будет оценивать в совокупности, особо обращая внимание на то, стимулируют ли предлагаемые изменения экономическую активность, упрощают уплату налогов и соразмерны ли.

Ранее сообщалось, что в четверг в интервью Латвийскому радио министр финансов Арвил Ашераденс заявил, что одним из способов покрытия потенциально растущих расходов на оборону является повышение ставки НДС на один процентный пункт.

В настоящее время стандартная ставка НДС в Латвии составляет 21%.

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