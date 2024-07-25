В каком городе мира самое высокое качество жизни?

При составлении индекса учитывается ряд критериев, по которым можно судить о качестве жизни в городе, включая экологию, доступность жилья, климат, стоимость жизни и т. д. Также проводятся опросы жителей.

По данным свежего индекса, лучшим городом Европы и мира признана Гаага.

Пальма первенства в мировом рейтинге принадлежит европейским городам. Особенно славно жить в Нидерландах.

Следом за Гаагой идут Люксембург, Эйндховен в Нидерландах, Роттердам в Нидерландах, Цюрих в Швейцарии, Копенгаген в Дании, Вена в Австрии, Хельсинки в Финляндии, Женева в Швейцарии и Франкфурт в Германии. Другие континенты входят лишь во вторую десятку: на 14-м месте Перт (Австралия), на 15-м - Остин (США).

Таллинн на 34-м месте, Вильнюс - на 54-м, а Рига - на 84-м. Из ближайших соседей в сотню вошли Стокгольм (41-е место), ряд польских городов, которые по рейтингу примерно на уровне Риги, и российский Нижний Новгород (95-е место).

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