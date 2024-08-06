Ущерб от урагана и дождя: у большинства страховщиков будут лимиты возмещений

Хотя страховщики по-прежнему обещают удовлетворить и частично покрыть ущерб, нанесенный дождем, возмещения могут иметь лимиты, не покрывающие истинный размер ущерба.

После критики со стороны президента Эдгара Ринкевича в ситуацию вмешался Банк Латвии как орган надзора за страховщиками. Правда, до сегодняшнего дня не поступило ни одной жалобы, поскольку процесс оспаривания долгий и довольно утомительный.

Точное количество заявок и отказов на данный момент неизвестно. Данные по заявкам собирались до конца прошлого месяца, тогда их было около 3500, а сумма достигла 9 миллионов евро. И обе эти цифры продолжают расти.

Количество отказов неизвестно, поскольку объекты еще обследуются, а некоторые еще не просохли.

Отказ по телефону не считается.

Как рассказала Латвийскому телевидению юрист, помогающая людям, есть клиенты, которые получают настолько небольшие суммы, что могут обратиться в суд. Например, у BALTA лимита нет, а BTA заплатит до 1000 евро за попадание осадков через крышу и или другие конструкции без внешнего воздействия. If заплатит до 3000 евро за ущерб от дождя.

"Там, где осадки попали в объект недвижимости и ущерб существенно больше, этой суммы может не хватить. В данном конкретном случае мы пошли навстречу людям, которые не приобрели соответствующее покрытие. Конечно, мы всегда готовы обсудить решение", - заявила руководитель группы имущественных возмещений If Apdrošināšana Уна Вилгерте.

Между тем президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс подчеркнул, что не стоит ожидать, что страховщик вдруг выплатит 100 тысяч евро как возмещение за непокрытые риски.

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