Видео В Агенскалнсе заметили бобра

Бобр спокойно суетился в воде, не особо беспокоясь о находящимся поблизости человеке, который вел съемку.

В столице обитает больше сотни бобров, популяция которых быстро растет благодаря благоприятным условиям, например, отсутствию естественных врагов.

Имеющаяся у специалистов информация показывает, что бобры обитают везде, где есть вода. Как крупные грызуны, бобры живут в небольших реках и в некоторых дренажных системах, расположенных вдали от населенных пунктов.

Бобры обитают и в местностях, где нет водотока, но у воды - на Луцавсале, на Кипсале, в Бульупе, возле Кишезера, на озере Югла.

Видео: В Агенскалнсе заметили дикого бобра

Бобры, стремясь улучшить свои условия жизни, строят дамбы в речках, канавах и протоках, затопляя обширные территории. При этом для строительства дамб они в большом количестве обгрызают или повреждают деревья на больших участках.

Это наносит ущерб как жителям, так и муниципалитету - повреждаются здания, заболачиваются леса, луга, сады и огороды.

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