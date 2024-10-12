Обладатели "звериных" имен и фамилий смогут бесплатно посетить Рижский зоопарк

Обладатели "звериных" имен и фамилий смогут посетить зоопарк с 50% скидкой. Для тех, у кого "звериные" и имя, и фамилия - вход будет бесплатный.

Это предложение распространяется и на филиал зоопарка Cīruļi.

Если название животного в имени или фамилии на иностранном языке, то в подтверждение этого кассиру зоопарка необходимо предъявить словарь или другой достоверный источник.

Традиционно мероприятие превращается и в конкурс наиболее часто представленных в именах и фамилиях животных. Три года подряд лидером был голубь, оставляя позади себя медведей, волков, петухов, оленей и лебедей. Ранее среди наиболее активно встречаемых также были медведи, волки, петухи, олени и лебеди.

За все время празднования зоопарк посетили 18 382 посетителя, чьи имена или фамилии содержат название животного на разных языках.

Рижский зоопарк переходит на зимние часы работы - с 14 октября кассы будут работать с 10:00 до 16:00. А работать зоопарк будет до 17:00.

В "Дни животных" кассы будут открыты до 18:00, а сам зоопарк будет открыт до 19:00.

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