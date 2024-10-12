Сегодня и в воскресенье, 12 и 13 октября, Рижский национальный зоопарк отмечает свое 112-летие. В эти дни пройдут традиционные "Дни животных-2024".
Обладатели "звериных" имен и фамилий смогут бесплатно посетить Рижский зоопарк
Обладатели "звериных" имен и фамилий смогут посетить зоопарк с 50% скидкой. Для тех, у кого "звериные" и имя, и фамилия - вход будет бесплатный.
Это предложение распространяется и на филиал зоопарка Cīruļi.
Если название животного в имени или фамилии на иностранном языке, то в подтверждение этого кассиру зоопарка необходимо предъявить словарь или другой достоверный источник.
Традиционно мероприятие превращается и в конкурс наиболее часто представленных в именах и фамилиях животных. Три года подряд лидером был голубь, оставляя позади себя медведей, волков, петухов, оленей и лебедей. Ранее среди наиболее активно встречаемых также были медведи, волки, петухи, олени и лебеди.
За все время празднования зоопарк посетили 18 382 посетителя, чьи имена или фамилии содержат название животного на разных языках.
Рижский зоопарк переходит на зимние часы работы - с 14 октября кассы будут работать с 10:00 до 16:00. А работать зоопарк будет до 17:00.
В "Дни животных" кассы будут открыты до 18:00, а сам зоопарк будет открыт до 19:00.
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