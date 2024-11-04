Как избежать внимания государства, переводя деньги родственникам и друзьям?

Каждый может столкнуться с ситуацией, когда в конце года выясняется, что на счет поступила большая сумма денег, чем было официально заработано.

Это могут быть денежные переводы от родственников, друзей или супруга. Что делать в таких случаях, чтобы избежать неприятностей?

Портал отмечает, что до тех пор, пока общая сумма полученных денег за год не превысит 1425 евро, причин для беспокойства нет.

Если сумма больше, налог не взимается и декларация не требуется, если отправитель и получатель связаны браком или родством до третьей степени в понимании Гражданского закона (родители, дети, внуки, братья и сестры, правнуки, дети братьев и сестер).

Во всех остальных случаях сумма, превышающая 1425 евро, подлежит декларированию и облагается подоходным налогом (IIN) в размере 23%.

Это означает, что налог начисляется только на ту часть дохода, которая превышает 1425 евро.