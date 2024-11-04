В жизни могут возникнуть ситуации, когда необходимо перевести или получить перевод крупной суммы денег от родственника или знакомого. Но, если в течение календарного года перевести супругу или знакомому более 1425 евро и он не сможет доказать, что деньги были использованы по назначению, то можно получить сообщение от Службы государственных доходов (VID). Портал tv3.lv объясняет, в каких случаях не стоит беспокоиться о сделках, а когда следует не только декларировать доходы, но и заплатить государству подоходный налог с населения (IIN).
Как избежать внимания государства, переводя деньги родственникам и друзьям?
Каждый может столкнуться с ситуацией, когда в конце года выясняется, что на счет поступила большая сумма денег, чем было официально заработано.
Это могут быть денежные переводы от родственников, друзей или супруга. Что делать в таких случаях, чтобы избежать неприятностей?
Портал отмечает, что до тех пор, пока общая сумма полученных денег за год не превысит 1425 евро, причин для беспокойства нет.
Если сумма больше, налог не взимается и декларация не требуется, если отправитель и получатель связаны браком или родством до третьей степени в понимании Гражданского закона (родители, дети, внуки, братья и сестры, правнуки, дети братьев и сестер).
Во всех остальных случаях сумма, превышающая 1425 евро, подлежит декларированию и облагается подоходным налогом (IIN) в размере 23%.
Это означает, что налог начисляется только на ту часть дохода, которая превышает 1425 евро.
Однако в законе есть исключение, когда сумму перевода можно не декларировать. А именно если отправитель и получатель не связаны браком или родством (например, сосед, друг и т. д.) и деньги отправляются банковским переводом для покрытия расходов получателя на образование и/или медицинское обслуживание и лечение.
Однако получатель должен быть в состоянии доказать, что деньги были использованы для оплаты этих расходов.
Как доказать использование денег?
Как пояснил руководитель Финансового института Swedbank Рейнис Янсонс, для применения подоходного налога (IIN) должен появиться доход от сделки.
Если друзья собирают деньги на общую покупку и один из них совершает покупку, дохода не возникает, если только плательщик не удерживает проценты за сделку.
"Также рекомендуется проводить все операции электронно и сохранять чеки, чтобы подтвердить, что собранные средства, например, на поездку, действительно были потрачены на эту цель", - сказал Рейнис Янсонс, подчеркивая, что совершенно безопасно, если каждый друг вносит в год не более 1425 евро на общий счет.
Консультанты VID объясняют, что декларировать нужно именно доход. Если средства вносятся на счет с определенной целью и владелец счета не может использовать их для личных расходов, то это не является и не считается формой дохода.
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