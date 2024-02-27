50 оттенков серой экономики: как СГД следит за вашим кошельком?

Подарки (денежные переводы) не облагаются налогом, если даритель и получатель связаны браком или кровным родством до третьей степени (дети, сестры и братья, родители, внуки, бабушки и дедушки, племянники, дяди и тети). Если общая сумма переводов в год составит более 10 000 евро или вместе с другими необлагаемыми доходами превысит 10 000 евро, то получатель указывает этот доход в годовой декларации как необлагаемый. Это означает, что налог не нужно платить, а только уведомить о поступивших средствах.