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50 оттенков серой экономики: как СГД следит за вашим кошельком?

Наталья Васильева
, Журналист | Редактор RUS TVNET
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Банкомат. Иллюстративное фото.
Банкомат. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Надзор за кошельками латвийцев и оборотом наличности усиливается. TVNET+ рассказывает, как контролируется движение финансовых средств и выявляются подозрительные сделки, а также отвечает на насущные вопросы, как грамотно перевести деньги, чтобы не попасть впросак. Какие суммы можно снимать и вносить в банкоматах? Облагаются ли налогом займы? Спасет ли от уплаты ПНН регистрация партнерских отношений?

Подарки от своих

Подарки (денежные переводы) не облагаются налогом, если даритель и получатель связаны браком или кровным родством до третьей степени (дети, сестры и братья, родители, внуки, бабушки и дедушки, племянники, дяди и тети). Если общая сумма переводов в год составит более 10 000 евро или вместе с другими необлагаемыми доходами превысит 10 000 евро, то получатель указывает этот доход в годовой декларации как необлагаемый. Это означает, что налог не нужно платить, а только уведомить о поступивших средствах.

Переводы от чужих

Денежный перевод между чужими людьми, к которым относятся сожители, женихи, двоюродные братья и сестры, крестные, дальние родственники и друзья и т. п., облагается подоходным налогом с прогрессивной ставкой, если сумма превышает 1425 евро в год (от одного человека).

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