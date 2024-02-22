Денежные переводы между близкими родственниками – дело обыденное, и налогом они не облагаются, но есть нюанс... Если супруг "гражданский", то есть просто сожитель, правила игры совсем другие, особенно если банковская транзакция сопровождается игривыми фразами в поле "Цель платежа". TVNET+ ознакомился с административным делом, которое тянется уже несколько лет: "гражданская" супруга, у которой с сожителем совместный ребенок, попыталась в суде оспорить решение СГД о взимании налога и штрафной пени на сумму свыше 2 тыс. евро. И вот что из этого вышло...
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Гражданская жена получила денежный перевод от отца ребенка и "попала" на 2,2 тыс. евро от СГД
История тянется аж с 2019 года – вначале дело, связанное с оспариванием решения СГД, прошло все инстанции в налоговой, потом пошло по административным судам и, наконец, было заслушано в Сенате Верховного суда ЛР.
Речь идет о сумме в 2 212,44 евро, которую насчитала налоговая в виде подоходного налога с населения (ПНН) на основании того, что гражданка Д., получившая от своего неофициального "супруга" 8855 евро на банковский счет, не состоит с ним в законном браке.