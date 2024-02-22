Гражданская жена получила денежный перевод от отца ребенка и "попала" на 2,2 тыс. евро от СГД

Денежные переводы между близкими родственниками – дело обыденное, и налогом они не облагаются, но есть нюанс... Если супруг "гражданский", то есть просто сожитель, правила игры совсем другие, особенно если банковская транзакция сопровождается игривыми фразами в поле "Цель платежа". TVNET+ ознакомился с административным делом, которое тянется уже несколько лет: "гражданская" супруга, у которой с сожителем совместный ребенок, попыталась в суде оспорить решение СГД о взимании налога и штрафной пени на сумму свыше 2 тыс. евро. И вот что из этого вышло...