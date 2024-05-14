Множество латвийцев торгуют, сдают недвижимость или оказывают услуги через различные цифровые платформы, в том числе и зарубежные. При этом далеко не всегда платят налоги. Теперь вся информация о такой трудовой деятельности будет известна СГД: заработала новая директива DAC7 - отчеты за 2023 год должны были уйти в налоговую до 31 января 2024 года. Рассказываем, кого это коснулось, отправляют ли отчеты такие сервисы, как GetaPro, AndeleMandele и Facebook Marketplace, и когда придется пожинать плоды?