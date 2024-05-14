Множество латвийцев торгуют, сдают недвижимость или оказывают услуги через различные цифровые платформы, в том числе и зарубежные. При этом далеко не всегда платят налоги. Теперь вся информация о такой трудовой деятельности будет известна СГД: заработала новая директива DAC7 - отчеты за 2023 год должны были уйти в налоговую до 31 января 2024 года. Рассказываем, кого это коснулось, отправляют ли отчеты такие сервисы, как GetaPro, AndeleMandele и Facebook Marketplace, и когда придется пожинать плоды?
"В последние годы дигитализация экономики стремительно росла. Это создает все более сложные ситуации, связанные с налоговым мошенничеством и уклонением от уплаты налогов. Трансграничные услуги и использование платформ э-коммерции создало сложную среду, в которой тяжело контролировать соблюдение налогового законодательства. Налоговые администрации стран-членов ЕС не всегда обладают достаточной информацией для правильной оценки и контроля дохода, получаемого от коммерческой деятельности, осуществляемой через цифровые платформы. Это особенно проблематично, когда деятельность ведется через цифровые платформы, находящиеся в другой юрисдикции. Для более эффективного выявления уклонения от уплаты налогов была принята директива DAC7", - пояснили в Минфине.