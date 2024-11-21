Фото Лев Варис из Рижского зоопарка отправится в Данию; из-за тяжелой болезни усыплена львица Тейка

Три года назад, 31 мая 2021 года, к семейству Рижского зоопарка присоединились два львиных детеныша, и уже летом самые зоркие посетители зоопарка могли увидеть в львином вольере кувыркающихся маленьких неуклюжих львят, которых львиная мать Цванга вынесла порезвиться. За это время львиную семью и ее игривые выходки наблюдали сотни тысяч посетителей Рижского зоопарка, звери несомненно покорили сердца как гостей зоопарка, так и работников.

Но не все шло ровно и гладко. Прошлым летом в клинике Senso Ve» Тейке была проведена компьютерная томография головы, в ходе которой у молодой львицы обнаружили врожденную деформацию черепа, которая стала создавать у животного неврологические проблемы, вызывая дискомфорт и существенно сокращая прогнозируемую продолжительность жизни животного.

Используя медикаментозную терапию, состояние Тейки удалось стабилизировать, однако стало ясно неизбежное - тяжелые проблемы со здоровьем будут летальными. Поэтому одновременно с отъездом Вариса в Данию было принято тяжелое решение усыпить молодую львицу Тейку.

Рижский зоопарк принимает участие в международной программе по содержанию и размножению несвободной популяции африканских львов (EEP). В рамках этой программы в Ригу в апреле 2017 года из Гивскуда приехал трехлетний самец Кали, а в октябре того же года к нему присоединилась двухлетняя самка Цванг из Parc de Beauval во Франции. Родители Цванг родились в Национальном парке Крюгер в Бовидафрии, корни Кали также из юга Африки, так как его родители - самец Мбали и самка Окоа - родом из Намибии. Поэтому Кали и его потомки очень ценны для разнообразия генетического материала несвободной популяции. Так что, по достижении юношеского возраста Варису поручили продолжить род и отправили в новый зоопарк выполнять эту задачу.

В свою очередь, Тейка пополнит коллекцию Латвийского Национального музея природы. Паталогоанатомическое вскрытие проведут будущие ветеринарные врачи ветеринарно-медицинского факультета Латвийского университета бионаук и технологий, получив ценный опыт в области анатомии и физиологии.

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