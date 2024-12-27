Борьба с теневой экономикой: как закрутят гайки в 2025 году?

Доля теневой экономики в Латвии по-прежнему велика. Согласно свежим исследованиям, ее удельный вес составляет 22,9% от внутреннего валового продукта (ВВП).

До сих пор процветают зарплаты в конвертах, практикуется работа "вчерную", многие предпочитают наличные расчеты, а как минимум у 70 тысяч латвийцев ярко выраженные проблемы с уплатой подоходного налога - расхождение между официально задекларированными доходами и оборотом на банковских счетах у них свыше 20 тыс. евро в год.

При этом госбюджет на 2025 год принят с дефицитом в 2,9% от ВВП (1,3 млрд евро), а налоговые поступления за девять месяцев 2024 года отстают от плана на 1,3%.

После обнародования "Плана по ограничению теневой экономики на 2024-2027 годы" законотворцы в течение всего года "модернизировали" нормативную базу. Проведена и масштабная налоговая реформа, вызвавшая много споров.

Напомним, какие новшества, призванные ограничить теневую экономику, вступят в силу в 2025 году.

С 1 января вводится более строгий контроль за оборотом счетов физических лиц, особенно касающихся...