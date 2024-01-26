Государство возьмется за строителей, "черных косметологов" и алиментщиков. И не только за них

Конец шабашкам?

Закрутят гайки и в строительстве — одной из самых серых отраслей экономики, где процветают конверты и прочие злоупотребления.

Использование электронной системы учета времени для работников на стройке (EDLUS) будет обязательным уже при общей стоимости проекта от 170 000 евро (сейчас — от 350 тысяч евро).

Кроме того, частные лица лишатся возможности отмывать деньги, возводя себе хоромы и нанимая шабашников. Во-первых, физические лица при оформлении всех документов в строительной информационной системе (BIS) должны будут предоставить информацию о происхождении денег, на которые ведется стройка. А во-вторых, собственными силами, не привлекая строительных коммерсантов, можно будет строить дома только площадью до 170 кв. м (сейчас — до 400 кв. м)

Расчеты за услуги должны быть безналичными: документы предоставляются при сдаче объекта в эксплуатацию. Безналом надо будет рассчитываться и за все инженерные сервисы — проверку электропроводки, отопительного оборудования, дымоходов и т. п.

Красота выйдет из тени

Всерьез возьмутся за здравоохранение, и особенно за индустрию красоты, в которой во время пандемии усугубился кавардак и процветают нелегальные услуги.

VID сможет сравнивать задекларированные доходы налогоплательщиков в сфере здравоохранения с данными в приложении D4 в годовой декларации о доходах физических лиц.

Планируется пересмотреть нормативные акты, регулирующие оказание услуг красоты, чтобы защитить потребителей, по этой же причине будут регламентировать употребление слова "клиника" — чтобы не вводить людей в заблуждение. Также хотят изменить стандарты профессий, связанных с уходом за внешностью, в соответствии с европейскими нормами.

Будет создан единый регистр специалистов отрасли здравоохранения, интегрированный с системами VID. Туда же включат косметиков, косметологов и специалистов индустрии красоты. Это позволит снизить объем нелегальных услуг.

Клиентов же будут просвещать, что прежде чем идти к косметологу или реабилитологу, надо проверить, имеется ли он в регистре.

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