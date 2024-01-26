Государство возьмется за строителей, "черных косметологов" и алиментщиков. И не только за них

Правительство приняло "План по ограничению теневой экономики на 2024—2027 годы". RUS TVNET разобрался, как планируется прижучить неплательщиков налогов. Речь идет не только об ограничении оборота наличных и возможном введении всеобщего декларирования доходов, но и о жестких ограничениях для уличной торговли, строительства частных домов, а также о контроле за злостными неплательщиками алиментов и прочими персонажами, непонятно на что живущими.
Миллиарды в серой зоне
Традиционно в странах Восточной и Южной Европы уровень теневой экономики весьма высок. Если в законопослушной Швейцарии, согласно исследованиям профессора Фридриха Шнайдера из университета г. Линц (Австрия), он составляет всего 5,6% от ВВП, в Австрии - 6,6%, в Нидерландах — 8,2%, в Люксембурге — 8,3%, а в Германии — 8,8%, то в Латвии — 19,9%, в Литве — 22,4%, в Эстонии — 22,7%. Впрочем, на фоне лидеров антиТОПа — Болгарии (33,1%), Турции (32,9%), Хорватии (29,7%) и Румынии (29%) — мы выглядим не так уж и плохо.
Статистика от профессора Стокгольмской школы экономики, директора Центра устойчивого бизнеса Арниса Сауки менее оптимистична: в отличие от австрийского коллеги, он уверен, что в Латвии вне правового поля вращается 26,5% от ВВП. К слову, ВВП в фактических ценах, по данным ЦСУ, в 2022 году составлял 39 млрд евро. То есть в серой зоне — миллиарды евро.
Вот лишь пара ярких цифр. В 2022 году в латвийские банкоматы жители "загрузили" наличку на 3,9 млрд евро, а инкассаторы обработали 3,9 млрд евро, полученных от розничных торговцев. Впрочем, в Минфине говорят, что не все эти деньги из серой зоны — бывают и объективные причины вести расчеты "кэшем", но тем не менее эти показатели являются одним из индикаторов, что не все благополучно в нашем королевстве.
Определенные успехи в борьбе с теневой экономикой имеются — благо власти уже не первый год закручивают гайки по всем направлениям. По данным того же профессора Сауки, по сравнению с 2011 годом уровень снизился примерно на 5 процентных пунктов, однако работы еще — непаханое поле. Ведь почти половину теневой экономики (46,7%) в Латвии составляют зарплаты в конвертах, оставшаяся же часть — это "левые" работники и неучтенные доходы. По оценкам различных экспертов, из-за "уклонистов" бюджет ежегодно недополучает налогов на сумму не менее 2—3,6 млрд евро.
На днях Кабинет министров принял "План по ограничению теневой экономики на 2024—2027 годы". В нем изложено около 50 инициатив, в результате внедрения которых объемы теневой экономики должны к 2027 году снизиться на 1 процентный пункт - до 18,9% (по методике профессора Ф. Шнайдера), а объемы зарплат в конвертиках - аж на 25%.
Три приоритетные отрасли, требующие особых мер:
- строительство, где в серой зоне порядка 35% оборота;
- здравоохранение, включая социальные услуги и сектор красоты;
- оптовая и розничная торговля.
Вот некоторые из этих мероприятий.
Прозрачный бизнес
В торговле пристальное внимание будет уделено мелким торговцам. Ведь в летний сезон на базарчиках и при выездной торговле наличка льется рекой и зачастую мимо кассы.
Учреждения самоуправлений перед выдачей разрешений на уличную торговлю должны убедиться в том, что коммерсант платит налоги и создал рабочие места, а не отстегивает "на карман" неоформленным официально продавцам.
Компании с оборотом более 50 000 евро в год обяжут принимать от клиентов оплату по безналичному расчету и обзаводиться POS-терминалами.
А при сделках между юридическими лицами предприятия будут обязаны использовать электронные счета.
Бизнес вообще должен стать более прозрачным. Планируется сделать базу данных Службы госдоходов (VID) более открытой, внеся поправки в соответствующие законы, чтобы раз в квартал публиковать информацию об общих суммах уплаченных коммерсантами налогов с отдельно указанной общей суммой подоходного налога с населения (ПНН) и социального налога, а также средним количеством занятых лиц. Эта информация пригодится и деловым партнерам, и потенциальным наемным работникам, которые сразу поймут, стоит связываться с этим работодателем или нет.
Приоритетным видом выплаты зарплаты должен быть безналичный расчет. Если же по какой-то причине выплата осуществляется "кэшем", об этом надо будет информировать VID.
Жизнь под колпаком
Доходы физических лиц тоже будут тщательно изучать.
Вопрос о всеобщем декларировании доходов пока находится в стадии обсуждения, однако, по прогнозам, в течение пары лет эту инициативу могут ввести. Сейчас декларацию о доходах в Латвии подают 800 тысяч человек, но, по подсчетам Министерства финансов, это должны делать 1,5 миллиона жителей.
Планируется взять за жабры и тех физических лиц, которые играют на ценных бумагах. В плане указывается, что "необходимо оценить необходимость ввести для управляющих портфельными инвестициями и подобными финансовыми инструментами обязанность удерживать ПНН по месту выплаты и сообщать в VID об объемах облагаемого налогами дохода".
Будут введены пороговые декларации по внесению и снятию наличных денег в банкоматах. Банки должны будут раз в квартал подавать такую отчетность в налоговую.
И вообще должен будет вестись мониторинг оборота наличных денег.
Выйти из тени
Планируется разобраться и с "лицами трудоспособного возраста без доходов и/или с длительно не исполненными обязательствами (в том числе с неплательщиками средств на содержание, которых более 40 тысяч)". Проще говоря, речь идет о злостных неплательщиках алиментов, кои уклоняются от содержания собственных детей, а зарабатывают на жизнь халтурками и шабашками, получая зарплату вчерную. В документе указывается, что надо оценить профиль таких людей и разработать решения по возвращению их на легальный рынок труда.
Также предлагается взять под строгий контроль сделки с подержанными автомобилями возрастом от 5 до 10 лет, купленными за границей, дабы избежать схем и манипуляций с налогами. Сейчас физическим лицам, которые приобрели транспортное средство в другой стране, запрещено продавать его в течение 30 дней одновременно с его первой регистрацией в Латвии: эта норма касается автомобилей в возрасте до 5 лет. За это время Департамент безопасности дорожного движения предоставляет информацию в СГД и проверяется прозрачность сделки. План по ограничению теневой экономики предполагает взять на карандаш и более старые транспортные средства.
Намечено обязательное введение электронных квитанций не только при оплате услуг медицинских учреждений, но и при получении образования и повышении квалификации на различных курсах, а также в кружках для детей. Мотивируется это тем, что проще будет заполнять годовую декларацию о доходах и включать эти позиции как оправданные расходы, не прилагая чеки.
Конец шабашкам?
Закрутят гайки и в строительстве — одной из самых серых отраслей экономики, где процветают конверты и прочие злоупотребления.
Использование электронной системы учета времени для работников на стройке (EDLUS) будет обязательным уже при общей стоимости проекта от 170 000 евро (сейчас — от 350 тысяч евро).
Кроме того, частные лица лишатся возможности отмывать деньги, возводя себе хоромы и нанимая шабашников. Во-первых, физические лица при оформлении всех документов в строительной информационной системе (BIS) должны будут предоставить информацию о происхождении денег, на которые ведется стройка. А во-вторых, собственными силами, не привлекая строительных коммерсантов, можно будет строить дома только площадью до 170 кв. м (сейчас — до 400 кв. м)
Расчеты за услуги должны быть безналичными: документы предоставляются при сдаче объекта в эксплуатацию. Безналом надо будет рассчитываться и за все инженерные сервисы — проверку электропроводки, отопительного оборудования, дымоходов и т. п.
Красота выйдет из тени
Всерьез возьмутся за здравоохранение, и особенно за индустрию красоты, в которой во время пандемии усугубился кавардак и процветают нелегальные услуги.
VID сможет сравнивать задекларированные доходы налогоплательщиков в сфере здравоохранения с данными в приложении D4 в годовой декларации о доходах физических лиц.
Планируется пересмотреть нормативные акты, регулирующие оказание услуг красоты, чтобы защитить потребителей, по этой же причине будут регламентировать употребление слова "клиника" — чтобы не вводить людей в заблуждение. Также хотят изменить стандарты профессий, связанных с уходом за внешностью, в соответствии с европейскими нормами.
Будет создан единый регистр специалистов отрасли здравоохранения, интегрированный с системами VID. Туда же включат косметиков, косметологов и специалистов индустрии красоты. Это позволит снизить объем нелегальных услуг.
Клиентов же будут просвещать, что прежде чем идти к косметологу или реабилитологу, надо проверить, имеется ли он в регистре.
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