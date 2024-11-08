Видео После рассылки писем от VID сотни людей задекларировали дополнительные налоги

Она также признала, что, с точки зрения VID, может существовать несоответствие между оборотами по банковским счетам и декларируемыми доходами людей, которые осуществляют переводы между своими счетами в нескольких банках, поскольку банки не обмениваются информацией. По ее словам, когда приходит такое объяснение, служба проводит проверку, действительно ли у этого человека есть счета в разных банках.

Глава VID добавила, что служба оценит эффективность писем в начале следующего года, когда будут подведены все итоги.

В этом году 23 сентября VID начала обращаться к тем людям, у которых, согласно проведенному анализу данных, имеются существенные расхождения между их официально задекларированными доходами и предоставленной банками информацией об оборотах на счете.

Речь идет о разнице в размере более чем 20 тысяч евро. В частности, у 5575 человек разница между оборотом по банковскому счету и декларированным годовым доходом превышает 100 тысяч евро, у 13 449 - от 50 тысяч до 100 тысяч евро, а у 51 099 человек - от 20 тысяч до 50 тысяч евро.

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