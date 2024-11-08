После того как Служба государственных доходов (VID) начала рассылать письма лицам, имеющим значительные расхождения между оборотами по банковским счетам и задекларированными доходами, 800 человек заявили о доначислении налогов на сумму 2,6 млн евро, сообщила генеральный директор VID Байба Шмите-Роке в интервью программе 900 sekundes на телеканале TV3 в пятницу, 8 ноября.
Видео ⟩ После рассылки писем от VID сотни людей задекларировали дополнительные налоги
Она сообщила, что VID уже разослала почти 60 тысяч писем из 70 тысяч запланированных. Ожидается, что оставшиеся письма будут разосланы в ближайшие две недели.
Шмите-Роке также отметила, что три четверти налогоплательщиков из тех, у которых истек срок ответа, отреагировали на письмо, представив как декларации, так и объяснения.
"Около 800 человек задекларировали дополнительную уплату налогов в размере 2,6 миллиона евро, заявив о многомиллионных доходах, подлежащих налогообложению, и 140 миллионах евро, не подлежащих налогообложению", - сказала Шмите-Роке.
Она пояснила, что VID начала рассылку с тех людей, у которых разница между суммой на счетах и декларированным доходом составляет более 100 тысяч евро, и сейчас результаты получены только по тем письмам, которые были отправлены в первые несколько недель.
Шмите-Роке также напомнила, что, например, подарок от близкого человека не облагается налогом на прибыль, но закон гласит, что если муж дарит жене 10 тысяч евро, то это должно быть задекларировано в ежегодной декларации о доходах.
"Мы видим от банков только одно - сумму, поступившую на банковский счет. Мы не видим, от кого эти деньги - от вашего мужа или жены или, например, от неизвестного юридического лица, которое может выплачивать вам зарплату таким образом", - сказала глава VID.
Она также признала, что, с точки зрения VID, может существовать несоответствие между оборотами по банковским счетам и декларируемыми доходами людей, которые осуществляют переводы между своими счетами в нескольких банках, поскольку банки не обмениваются информацией. По ее словам, когда приходит такое объяснение, служба проводит проверку, действительно ли у этого человека есть счета в разных банках.
Глава VID добавила, что служба оценит эффективность писем в начале следующего года, когда будут подведены все итоги.
В этом году 23 сентября VID начала обращаться к тем людям, у которых, согласно проведенному анализу данных, имеются существенные расхождения между их официально задекларированными доходами и предоставленной банками информацией об оборотах на счете.
Речь идет о разнице в размере более чем 20 тысяч евро. В частности, у 5575 человек разница между оборотом по банковскому счету и декларированным годовым доходом превышает 100 тысяч евро, у 13 449 - от 50 тысяч до 100 тысяч евро, а у 51 099 человек - от 20 тысяч до 50 тысяч евро.
Видео: Выпуск программы 900 sekundes
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!