Исследование: что происходит с теневой экономикой Латвии?

Доля теневой экономики в Латвии в прошлом году сократилась на 3,6 процентных пункта - до 22,9% от внутреннего валового продукта (ВВП), сообщил в среду, 12 июня, на конференции, посвященной теневой экономике в Латвии, директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука.
Небольшое сокращение теневой экономики в 2023 году наблюдалось и в Эстонии - с 18% ВВП в 2022 году до 17,9% ВВП в этом году.
В Литве же доля теневой экономики в 2023 году увеличилась на 0,6 процентных пункта по сравнению с показателями 2022 года, достигнув 26,4% ВВП.
Индекс теневой экономики рассчитывается для стран Балтии с 2009 года. Согласно последним данным, в 2023 году Литва достигла самой высокой доли теневой экономики с момента начала ее измерения.
Это также первый случай с 2009 года, когда доля теневой экономики в Литве выше, чем в Латвии, подчеркнул Саука.
Он пояснил, что доля теневой экономики в Латвии в последние несколько лет во многом определялась внешними условиями - неопределенностью, связанной с пандемией, войной России в Украине и другими обстоятельствами.
"Одно из объяснений сокращения теневой экономики в Латвии в 2023 году заключается в том, что в настоящее время существует определенное "чувство стабильности". То есть предприятия в основном приспособились к текущей ситуации, и новых потрясений не возникло", - сказал Саука.
Результаты Индекса теневой экономики показывают, что в Латвии, Эстонии и Литве наиболее значимым компонентом теневой экономики в 2023 году были "зарплаты в конвертах", на которые приходится 48,2% от общего объема теневой экономики в Латвии, 45,3% в Эстонии и 35,5% в Литве.
Другой компонент, "незарегистрированные доходы", составляет 25,8% от общего объема теневой экономики в Латвии в 2023 году, а "незарегистрированные работники" - 26%.
В Эстонии "незарегистрированные работники" составляют 32% от общего объема теневой экономики в 2023 году, а "незарегистрированные доходы" - 22,7%. В Литве, напротив, "незарегистрированные доходы" составляют 34,5% от общего объема теневой экономики в 2023 году, а компонент "не зарегистрированные работники" - 30%.
Доля средней заработной платы, которую предприниматели скрывают от государства, или "зарплата в конверте", в Латвии в 2023 году снизилась на 1,4 процентного пункта по сравнению с 2022 годом и составила 23,6%. В Эстонии в 2023 году по сравнению с 2022 годом также наблюдалось небольшое снижение "зарплат в конвертах" с 16,8 до 16,5%.
В Литве, напротив, доля "зарплат в конвертах" увеличилась до 20,8% в 2023 году, что на 0,8 процентного пункта выше, чем в 2022 году. Таким образом, хотя между странами Балтии уже нет очень больших различий, но "зарплаты в конвертах" в Латвии все еще больше, чем в Литве и Эстонии, заключил Саука.
Самый высокий уровень теневой экономики в Латвии в 2023 году наблюдался в Курземе (24,2%), за ним следовали Рижский регион (23,8%), Латгале (22,7%), Видземе (22,2%) и Земгале (18%).
Среди отраслей доля теневой экономики в Латвии по-прежнему была самой высокой в строительном секторе - 34,2%, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем в 2022 году. Доля теневой экономики в розничном секторе Латвии в прошлом году составляла 27%, а в 2022 году - 30,5%, в сфере услуг - 26,4% (28,6% в 2022 году), в обрабатывающей промышленности - 18,9% (23,9% в 2022 году) и в оптовой торговле - 13% (20,5% в 2022 году).
Саука подчеркнул, что сокращение теневой экономики в ближайшие годы будет во многом зависеть от способности политиков принять более амбициозные меры по сокращению теневой экономики. Например, важно, чтобы была улучшена координация между различными министерствами и подведомственными им учреждениями, чтобы политики сами подавали хороший пример и использовали более современные подходы для сокращения теневой экономики.
Саука также считает, что необходимо не только совершенствовать механизмы поимки налоговых уклонистов, но и назначать им соответствующие наказания.
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