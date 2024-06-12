Исследование: что происходит с теневой экономикой Латвии?

Другой компонент, "незарегистрированные доходы", составляет 25,8% от общего объема теневой экономики в Латвии в 2023 году, а "незарегистрированные работники" - 26%.

В Эстонии "незарегистрированные работники" составляют 32% от общего объема теневой экономики в 2023 году, а "незарегистрированные доходы" - 22,7%. В Литве, напротив, "незарегистрированные доходы" составляют 34,5% от общего объема теневой экономики в 2023 году, а компонент "не зарегистрированные работники" - 30%.

Доля средней заработной платы, которую предприниматели скрывают от государства, или "зарплата в конверте", в Латвии в 2023 году снизилась на 1,4 процентного пункта по сравнению с 2022 годом и составила 23,6%. В Эстонии в 2023 году по сравнению с 2022 годом также наблюдалось небольшое снижение "зарплат в конвертах" с 16,8 до 16,5%.

В Литве, напротив, доля "зарплат в конвертах" увеличилась до 20,8% в 2023 году, что на 0,8 процентного пункта выше, чем в 2022 году. Таким образом, хотя между странами Балтии уже нет очень больших различий, но "зарплаты в конвертах" в Латвии все еще больше, чем в Литве и Эстонии, заключил Саука.

Самый высокий уровень теневой экономики в Латвии в 2023 году наблюдался в Курземе (24,2%), за ним следовали Рижский регион (23,8%), Латгале (22,7%), Видземе (22,2%) и Земгале (18%).

Среди отраслей доля теневой экономики в Латвии по-прежнему была самой высокой в строительном секторе - 34,2%, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем в 2022 году. Доля теневой экономики в розничном секторе Латвии в прошлом году составляла 27%, а в 2022 году - 30,5%, в сфере услуг - 26,4% (28,6% в 2022 году), в обрабатывающей промышленности - 18,9% (23,9% в 2022 году) и в оптовой торговле - 13% (20,5% в 2022 году).

Саука подчеркнул, что сокращение теневой экономики в ближайшие годы будет во многом зависеть от способности политиков принять более амбициозные меры по сокращению теневой экономики. Например, важно, чтобы была улучшена координация между различными министерствами и подведомственными им учреждениями, чтобы политики сами подавали хороший пример и использовали более современные подходы для сокращения теневой экономики.

Саука также считает, что необходимо не только совершенствовать механизмы поимки налоговых уклонистов, но и назначать им соответствующие наказания.

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