Ринкевич утвердил бюджет на 2025 год с дефицитом в 2,9%

С 2025 года изменится структура налогообложения доходов. Будут введены две основные ставки: 25,5% для доходов до 8775 евро в месяц и 33% для доходов выше этой суммы. Для годового дохода свыше 200 000 евро добавится дополнительная ставка в 3%.

Существующий дифференцированный необлагаемый минимум заменят единым. В 2025 году он составит 510 евро, в 2026 году - 550 евро, а в 2027 году - 570 евро. Для пенсионеров минимум увеличат до 1000 евро в месяц. Авторские гонорары останутся вне системы регистрации хозяйственной деятельности до конца 2027 года.

Для микропредприятий предусмотрены упрощенные административные процедуры. Предприниматели с нерегулярной деятельностью смогут временно регистрироваться в режиме микропредприятий.

Будут предприняты дополнительные меры по борьбе с теневой экономикой. Банки обяжут сообщать налоговым органам о подозрительных транзакциях на счетах клиентов. На стройках усилят учет рабочего времени, а для такси ужесточат ответственность за нарушения.

Сохранится льготная ставка НДС в размере 12% на свежие овощи, фрукты и ягоды. Для кредитных учреждений вводятся солидарные платежи. Один процент пенсионных накоплений второго уровня будет перенаправлен в первый уровень.

С 2025 года увеличится плата за использование автомобильных дорог и транспортный налог. Для служебных автомобилей компаний налог вырастет на 10% с 2027 года.

Запланировано повышение акцизов на топливо, природный газ и нефтяные продукты. Будут увеличены сборы за лицензии на азартные игры, а также акцизы на алкоголь, табачные изделия и сладкие напитки.

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