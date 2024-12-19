Президент Латвии Эдгар Ринкевич утвердил государственный бюджет на 2025 год. Согласно документу, доходы консолидированного бюджета составят 15,1 миллиарда евро, расходы - 17,1 миллиарда евро, а дефицит составит 2,9% от внутреннего валового продукта (ВВП). Об этом сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis, сообщает LETA.
Ринкевич утвердил бюджет на 2025 год с дефицитом в 2,9%
Вместе с законом "О государственном бюджете на 2025 год и бюджетной рамке на 2025–2027 годы" подписан ряд связанных нормативных актов.
Государственный бюджет был принят Сеймом 6 декабря после трехдневных обсуждений. За него проголосовали 52 депутата, против высказались 34.
Сравнительно с бюджетом 2024 года доходы увеличились на 583,2 миллиона евро, а расходы выросли на 876,5 миллиона евро. На приоритетные меры выделено 392,4 миллиона евро. Из них 284,3 миллиона предназначены для обеспечения внутренней и внешней безопасности.
Дополнительное финансирование на безопасность будет направлено на нужды Министерства внутренних дел, Министерства обороны, спецслужб и кибербезопасности. Часть средств предусмотрена для продолжения поддержки граждан Украины.
На социальные меры выделяется значительная доля дополнительных средств. Планируется увеличение индексации пенсий, рост различных социальных пособий, включая увеличение родительского пособия для работающих родителей с 50% до 75%. Минимальная заработная плата вырастет с 700 до 740 евро в месяц.
Дополнительные средства направят на компенсацию лекарств, развитие первичной медицинской помощи, улучшение онкологических услуг и укрепление службы скорой помощи. Также запланировано повышение зарплат сотрудникам МВД и других государственных служб.
С 2025 года изменится структура налогообложения доходов. Будут введены две основные ставки: 25,5% для доходов до 8775 евро в месяц и 33% для доходов выше этой суммы. Для годового дохода свыше 200 000 евро добавится дополнительная ставка в 3%.
Существующий дифференцированный необлагаемый минимум заменят единым. В 2025 году он составит 510 евро, в 2026 году - 550 евро, а в 2027 году - 570 евро. Для пенсионеров минимум увеличат до 1000 евро в месяц. Авторские гонорары останутся вне системы регистрации хозяйственной деятельности до конца 2027 года.
Для микропредприятий предусмотрены упрощенные административные процедуры. Предприниматели с нерегулярной деятельностью смогут временно регистрироваться в режиме микропредприятий.
Будут предприняты дополнительные меры по борьбе с теневой экономикой. Банки обяжут сообщать налоговым органам о подозрительных транзакциях на счетах клиентов. На стройках усилят учет рабочего времени, а для такси ужесточат ответственность за нарушения.
Сохранится льготная ставка НДС в размере 12% на свежие овощи, фрукты и ягоды. Для кредитных учреждений вводятся солидарные платежи. Один процент пенсионных накоплений второго уровня будет перенаправлен в первый уровень.
С 2025 года увеличится плата за использование автомобильных дорог и транспортный налог. Для служебных автомобилей компаний налог вырастет на 10% с 2027 года.
Запланировано повышение акцизов на топливо, природный газ и нефтяные продукты. Будут увеличены сборы за лицензии на азартные игры, а также акцизы на алкоголь, табачные изделия и сладкие напитки.
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