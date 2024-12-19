Сейм облегчил освобождение физических лиц от долгов

Поправки инициировали коалиционные депутаты Андрис Шуваев ("Прогрессивные"), Эдмунд Юревиц ("Новое Единство"), Харий Рокпелнис (Союз зеленых и крестьян), Марита Лусе и Эрвин Лабановскиq ("Прогрессивные"). Они подчеркнули, что изменения помогут малообеспеченным слоям населения и социально уязвимым группам, а также снизят стигматизацию таких граждан. Кроме того, это шаг к уменьшению социальной несправедливости.

Теперь порог доходов для подачи заявки на списание долгов увеличен. Подать заявление смогут те, чей средний годовой доход не превышает 1,5 минимальных зарплат. Общая сумма долга, который можно списать, останется на уровне 5000 евро.

При подаче заявки не будут учитываться средства в размере 15% от минимальной зарплаты на каждого иждивенца. Это позволит включить в программу многодетные семьи, получателей пенсий по инвалидности или возрасту, а также лиц, воспитывающих детей с инвалидностью.

До сих пор эта возможность предоставлялась только тем, чьи доходы не превышали минимальную зарплату, и только если человек в течение трех месяцев за последний год имел статус малообеспеченного. Новый порядок делает процедуру более доступной.

Закон об освобождении от долгов действует с 2022 года, но показал низкую эффективность. По данным Совета присяжных нотариусов, за списанием долгов обратились всего 18 человек. В трех случаях было отказано, шесть дел находятся в рассмотрении, а только по девяти принято положительное решение.

Изменения должны ускорить восстановление платежеспособности малообеспеченных граждан. Это также поможет снизить социальное неравенство, уменьшить масштабы теневой экономики и улучшить материальное положение семей.

Сейм решил, что в 2025 году граждане, подающие заявку на списание долгов, не будут платить за заверение документов у нотариуса.

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