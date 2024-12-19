Год близится к концу: что важно знать участникам 3-го пенсионного уровня?

"Регулярные взносы в третий пенсионный уровень помогают обеспечить финансовую стабильность в старости. Даже небольшие ежемесячные суммы, направляемые в пенсионный фонд, со временем могут вырасти в значительный капитал. Государство стимулирует такие накопления, предоставляя ежегодные льготы по подоходному налогу. Несмотря на то, что заботиться о своих накоплениях нужно круглый год, декабрь традиционно становится пиком активности," - отмечает Круминьш.

Участники третьего пенсионного уровня могут вернуть 20% подоходного налога от суммы взносов. Однако есть ограничения: возврат начисляется на сумму, не превышающую 10% от брутто-зарплаты, и общий лимит составляет 4000 евро (включая взносы по накопительному страхованию жизни, если они имеются).

При брутто-зарплате 1200 евро налог можно вернуть с взносов до 120 евро в месяц, или 1440 евро в год. Если в течение года внесено 600 евро (по 50 евро в месяц), возврат составит 120 евро. Тем, кто в течение года сделал меньшие взносы, но хочет получить максимальный возврат, стоит сделать дополнительные взносы в декабре.