Год близится к концу: что важно знать участникам 3-го пенсионного уровня?

С приближением конца года традиционно увеличиваются взносы в третий пенсионный уровень. По данным Банка Латвии, в декабре прошлого года сумма взносов в частные пенсионные фонды была почти в пять раз больше, чем в начале года. Руководитель управления активами и пенсионными продуктами Luminor Атис Круминьш объясняет эту активность возможностью получить более высокий возврат подоходного налога (ПН) в следующем году.
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"Регулярные взносы в третий пенсионный уровень помогают обеспечить финансовую стабильность в старости. Даже небольшие ежемесячные суммы, направляемые в пенсионный фонд, со временем могут вырасти в значительный капитал. Государство стимулирует такие накопления, предоставляя ежегодные льготы по подоходному налогу. Несмотря на то, что заботиться о своих накоплениях нужно круглый год, декабрь традиционно становится пиком активности," - отмечает Круминьш.
Участники третьего пенсионного уровня могут вернуть 20% подоходного налога от суммы взносов. Однако есть ограничения: возврат начисляется на сумму, не превышающую 10% от брутто-зарплаты, и общий лимит составляет 4000 евро (включая взносы по накопительному страхованию жизни, если они имеются).
При брутто-зарплате 1200 евро налог можно вернуть с взносов до 120 евро в месяц, или 1440 евро в год. Если в течение года внесено 600 евро (по 50 евро в месяц), возврат составит 120 евро. Тем, кто в течение года сделал меньшие взносы, но хочет получить максимальный возврат, стоит сделать дополнительные взносы в декабре.
"Дополнительные взносы до конца года не только увеличат ваш пенсионный капитал, но и позволят получить дополнительный возврат налога в следующем году, когда вы подадите декларацию," - поясняет Круминьш.
Для повышения эффективности Круминьш рекомендует направить возвращенные средства обратно в пенсионный капитал. С 2024 года, благодаря увеличению ставки ПН до 25,5%, возврат станет еще более ощутимым.
С 1 марта можно подать годовую декларацию о доходах в Службу государственных доходов (СГД). Тем, чей годовой доход превышает 78 100 евро, следует подавать декларацию с 1 апреля. Если декларация не подавалась ранее, это можно сделать за последние три года.
До 1 февраля каждого года пенсионные фонды передают в СГД информацию о сделанных взносах, поэтому данные автоматически включаются в декларацию. Дополнительных подтверждений предоставлять не нужно.
В Латвии работает филиал Luminor Bank. По объему активов это четвертый по величине банк в стране. Основной владелец банка - американская инвестиционная компания Blackstone.
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