Фото Студенты и исследователи RTU разработали автономное плавсредство. Чем оно интересно?

Как сообщает агентство LETA, плавательное средство, разработанное студентами под руководством исследователя Артура Иванова, уже несколько раз успешно прошло испытания в канале Зунда. Студенты и ученые продолжают совершенствовать систему, чтобы она позволяла проводить исследования, мониторинг и другие миссии в открытых водах и сложных погодных условиях.

По словам Иванова, автономные плавсредства и водные платформы имеют широкий спектр применения, например, для обследования подводных кабелей, морских ветряных электростанций и мониторинга различных сред обитания. Ими можно заменить человека в опасных условиях.

Под его руководством студенты разработали вторую итерацию плавсредства, получившую название Ronis 2. Лодка катамаранного типа, изготовленная из стеклопластика и пенополистирола, оснащена несколькими GPS-антеннами, радарами и датчиками для навигации в разное время суток и в разных условиях, а также для сбора данных.

Фото: Antra Danberga, RTU