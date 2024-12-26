Студенты факультета компьютерных наук, информационных технологий и энергетики (DITEF) Рижского технического университета (RTU) разрабатывают автономное плавающее транспортное средство или систему радарной одометрии и картографии воды, сообщает университет.
Фото ⟩ Студенты и исследователи RTU разработали автономное плавсредство. Чем оно интересно?
Как сообщает агентство LETA, плавательное средство, разработанное студентами под руководством исследователя Артура Иванова, уже несколько раз успешно прошло испытания в канале Зунда. Студенты и ученые продолжают совершенствовать систему, чтобы она позволяла проводить исследования, мониторинг и другие миссии в открытых водах и сложных погодных условиях.
По словам Иванова, автономные плавсредства и водные платформы имеют широкий спектр применения, например, для обследования подводных кабелей, морских ветряных электростанций и мониторинга различных сред обитания. Ими можно заменить человека в опасных условиях.
Под его руководством студенты разработали вторую итерацию плавсредства, получившую название Ronis 2. Лодка катамаранного типа, изготовленная из стеклопластика и пенополистирола, оснащена несколькими GPS-антеннами, радарами и датчиками для навигации в разное время суток и в разных условиях, а также для сбора данных.
Управление лодкой осуществляется через мобильную сеть - модульный блок подключения соединяется с мобильной сетью и базовой станцией. Ronis способен перемещаться по обозначенному маршруту без пилота. Он оснащен камерой, так что при необходимости пилот может взять управление Ronis на себя и вручную проложить маршрут через более сложные препятствия, избегая столкновений. Пилот может находиться на расстоянии сотен или тысяч километров.
В дальнейшем планируется улучшить как автономность плавсредства, так и сбор данных. Также есть интерес к разработке системы дистанционного управления, которая поможет облегчить долгосрочное автономное управление плавсредством в международных водах в сотрудничестве с иностранными экспертами, студентами и исследователями.
Они также хотят создать в Латвии сообщество морских технологий, объединяющее различные заинтересованные стороны для сотрудничества, разработки и тестирования технологий. С этой целью разработанное решение уже было представлено крупным технологическим и морским компаниям, а также исследовательским учреждениям.
"Балтийское море - одно из самых загрязненных морей в мире, поэтому мы не можем ждать и должны найти технологические решения, чтобы помочь ему", - отметил исследователь.
Студенты с идеей автономного плавсредства также участвуют в конкурсах и соревнованиях. В этом году научные сотрудники RTU DITEF Даниелс Горовой и Айя Моника Вайниня приняли участие в европейской предакселерационной программе EIT JumpStarter и представили в финале свою идею интегрированной сенсорной системы для автономных плавсредств.
При помощи него можно автоматически контролировать рыбные фермы, повышая их эффективность и снижая операционные риски. Эта идея заняла первое место.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!