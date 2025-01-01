Судоходство в районе Антарктики осложнено: крупнейший и старейший в мире айсберг A23a освободился из своей "ледовой ловушки" к северу от Южных Оркнейских островов и теперь дрейфует на север, подхваченный антарктическим течением, сообщает Rus.Postimees.
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В Южном океане с места сдвинулось нечто по-настоящему гигантское
Айсберги - величественные и гигантские образования, которые сыграли свою роль в истории человечества (достаточно вспомнить "Титаник"). Однако, несмотря на свои внушительные размеры, они недолговечны. Отделившись от ледников, айсберги начинают дрейфовать к более теплым широтам, где вскоре разрушаются и тают.