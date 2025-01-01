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В Южном океане с места сдвинулось нечто по-настоящему гигантское

Перевод: Ева Ойжинская
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В настоящее время A23a - старейший и крупнейший айсберг.
В настоящее время A23a - старейший и крупнейший айсберг. Фото: British Antarctic Survey

Судоходство в районе Антарктики осложнено: крупнейший и старейший в мире айсберг A23a освободился из своей "ледовой ловушки" к северу от Южных Оркнейских островов и теперь дрейфует на север, подхваченный антарктическим течением, сообщает Rus.Postimees.

Айсберги - величественные и гигантские образования, которые сыграли свою роль в истории человечества (достаточно вспомнить "Титаник"). Однако, несмотря на свои внушительные размеры, они недолговечны. Отделившись от ледников, айсберги начинают дрейфовать к более теплым широтам, где вскоре разрушаются и тают.

Поэтому такие определения, как "самый большой в мире" или "самый старый", для айсбергов носят временный характер. Айсберг A23a никогда не считался крупнейшим из зарегистрированных. Этот титул принадлежит айсбергу B-15, который откололся от ледника Росса в Антарктиде в марте 2000 года. Также он не был самым большим в последние годы: это звание принадлежало айсбергу A-68, отколовшемуся от ледника Ларсена в 2017 году. Однако в настоящее время A23a остается крупнейшим и старейшим айсбергом на планете.

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