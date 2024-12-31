По данным криминальной полиции, допрос членов экипажа продолжается и сегодня, 31 декабря.

Финская криминальная полиция также возобновила подводное расследование по факту разрыва кабеля Estlink 2. Ранее его пришлось приостановить из-за плохих погодных условий.

В море ведутся поиски следов якоря судна, но сам якорь, как сообщалось ранее, пока не найден.

Полиция подозревает, что танкер Eagle S вызвал повреждение кабеля в Финском заливе на Рождество, когда тащил свой якорь.

Сами Пайла, руководитель следственной группы полиции, заявил в воскресенье вечером, что след, оставленный якорем судна в Балтийском море, был "длиной в десятки километров, если не почти в сто километров".

Следователь подчеркнул, что в ходе предварительного расследования крайне важно прояснить "вопрос о намерениях", и это станет известно в ходе дальнейшего расследования.

В понедельник, 30 декабря, финские СМИ сообщили, что капитан танкера нанял финского адвоката, который уже пожаловался на плохие бытовые условия экипажа судна, а также на нехватку продовольствия.

У членов экипажа, состоящего из индийцев и грузин, изъяли мобильные телефоны, но капитан связался с адвокатом с помощью спутникового телефона.

Из опубликованной в СМИ информации также следует, что был конфискован компьютер судна, в котором зафиксированы данные о его перемещениях, чтобы точнее отследить ранее совершённые манёвры в Балтийском море.

Танкер Eagle S ходит под флагом Островов Кука, однако, согласно данным финской таможни и Европейской комиссии, судно принадлежит теневому флоту России.

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