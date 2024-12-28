СМИ: еще полчаса - и следом за EstLink 2 были бы повреждены EstLink 1 и Balticconnector

Позже источник сообщил, что на борту Eagle S был замечен посторонний человек, не являвшийся моряком.

По имеющейся информации, оборудование для прослушивания и записи доставлялось на 20-летний танкер в крупных переносных чемоданах. На судно также было доставлено множество ноутбуков с клавиатурами, на которых были русские и турецкие раскладки. Они использовались для связи с Турцией и Россией.

Загадочное оборудование хранилось либо на мостике судна, либо на самой высокой точке корабля. Приемо-передающие устройства использовались для записи всех радиочастот и выгружались для анализа по прибытии в Россию.

"Они следили за всеми кораблями и самолетами ВМС НАТО", - рассказал источник Lloyd’s List. "У них были все данные. Они просто подстраивали свои частоты. Этим занимались российские, турецкие и индийские радисты", - отметил он. Источник также утверждает, что в Ла-Манше с борта Eagle S сбрасывались устройства, напоминающие сенсоры.

После разгрузки для анализа разведывательное оборудование, по словам источников, больше не устанавливалось на борт Eagle S, но было размещено на Swiftsea Rider.

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