Издание Helsingil Sanomat пишет, что если бы нефтяной танкер Eagle S не был остановлен финскими властями, он сумел бы за полчаса повредить морской кабель Estlink 1, а за час и газопровод Balticconnector, пишет Rus.Postimees.
СМИ: еще полчаса - и следом за EstLink 2 были бы повреждены EstLink 1 и Balticconnector
Если бы танкер Eagle S мог продолжить свой путь, уже через полчаса судно могло бы также повредить и морской кабель Estlink 1, а в течение часа, судя по всему, и поврежденный китайским судном Newnew Polar Bear в октябре прошлого года газопровод Balticconnector.
По данным издания, финские власти были готовы действовать, даже если бы судно не остановилось, а продолжило бы тащить якорную цепь по дну Балтийского моря.
Решение финских властей остановить судно предотвратило дальнейшее разрушение инфраструктуры. По оценке издания, эта операция на Балтийском море во многом была исключительной, из-за чего отношения Финляндия с Россией стали еще более напряженными.
Нефтяной танкер, принадлежащий российскому теневому флоту, в настоящее время стоит на якоре у финского полуострова Порккала, и финские власти проводят расследование.
СМИ: на задержанном Финляндией танкере были обнаружены разведывательные устройства
Танкер Eagle S теневого флота РФ, задержанный Финляндией 25 декабря в связи с повреждением морского кабеля Estlink 2, оснащен передающими и принимающими устройствами, что фактически делает судно российским шпионским кораблем, пишет морское издание Lloyd's List.
На борту танкера Eagle S, задержанного Финляндией 25 декабря из-за повреждения морского кабеля Estlink 2, находилось высокотехнологичное оборудование, необычное для грузового судна. Эти устройства потребляли большое количество энергии, что приводило к регулярным перебоям в электроснабжении, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Семь месяцев назад он оказывал судну морские услуги.
Как выяснило издание Lloyd’s List, аналогичное оборудование установлено на другом танкере того же владельца - Swiftsea Rider, попавшем под санкции Великобритании.
Eagle S, плавающий под флагом Островов Кука, и Swiftsea Rider под флагом Гондураса являются двумя из 26 старых танкеров, связанных с Россией, с непрозрачной структурой собственности. Великобритания ввела санкции против владельцев этих судов.
Танкеры приобрели в 2022-2023 годах, после чего с судоходной компанией Eiger Shipping российского нефтетрейдера Litasco были заключены чартерные договоры.
Источник, пожелавший остаться анонимным, передал Lloyd's List в июне не менее 60 конфиденциальных документов, касающихся Eagle S. В том числе и проверочный отчет, описывающий многочисленные нарушения безопасности, выявленные во время стоянки судна на якоре в водах Дании.
Эти и другие документы, связанные с теневым флотом, чья подлинность подтверждена, содержат сведения о классе судна, страховке, флаге и других технических и нормативных требованиях.
В июле Lloyd’s List сообщило о серьезных недостатках Eagle S, угрожающих экологии и экипажу, а также указало на плохое техническое состояние теневого флота и несоблюдение регуляторных норм.
Позже источник сообщил, что на борту Eagle S был замечен посторонний человек, не являвшийся моряком.
По имеющейся информации, оборудование для прослушивания и записи доставлялось на 20-летний танкер в крупных переносных чемоданах. На судно также было доставлено множество ноутбуков с клавиатурами, на которых были русские и турецкие раскладки. Они использовались для связи с Турцией и Россией.
Загадочное оборудование хранилось либо на мостике судна, либо на самой высокой точке корабля. Приемо-передающие устройства использовались для записи всех радиочастот и выгружались для анализа по прибытии в Россию.
"Они следили за всеми кораблями и самолетами ВМС НАТО", - рассказал источник Lloyd’s List. "У них были все данные. Они просто подстраивали свои частоты. Этим занимались российские, турецкие и индийские радисты", - отметил он. Источник также утверждает, что в Ла-Манше с борта Eagle S сбрасывались устройства, напоминающие сенсоры.
После разгрузки для анализа разведывательное оборудование, по словам источников, больше не устанавливалось на борт Eagle S, но было размещено на Swiftsea Rider.
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