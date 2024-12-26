Операторы систем передачи Эстонии и Финляндии продолжают проводить диагностические работы со вчерашнего дня, 25 декабря, в полдень, когда было обнаружено незапланированное отключение кабеля EstLink 2. Измерения, проведенные операторами систем передачи Эстонии и Финляндии, показывают, что возможное место повреждения кабеля EstLink 2 находится на берегу Финского залива. Работа по выявлению конкретного места повреждения продолжается, сообщили вечером в четверг, 26 декабря, в министерстве климата и энергетики Латвии.
Незапланированное прекращение работы EstLink 2 не повлияло на электроснабжение Латвии
Согласно информации, опубликованной финским системным оператором, а также исходя из аналогичных в истории повреждений подводных силовых кабелей, текущий ориентировочный срок ремонта - август 2025 года, однако следует отметить, что прогноз может быть пересмотрен после определения местоположения повреждения кабеля.
По делу о повреждении подводного кабеля между Эстонией и Финляндией начато расследование в отношении танкера Eagle S из российского теневого флота, шедшего под флагом Островов Кука, сообщили в четверг финские официальные лица.
"По сравнению с предыдущими делами, предварительное следствие проходит более гладко, в этот раз судно было задержано менее чем за сутки с момента происшествия. У нас высокий уровень готовности и способности реагировать даже в нестандартных ситуациях, в том числе во время праздников", - говорит министр климата и энергетики, общаясь с ответственными учреждениями Финляндии и Эстонии.
Что касается влияния повреждения кабеля на надежность электроснабжения в Латвии, министр Каспар Мелнис поясняет: "Незапланированное прекращение работы кабеля EstLink 2 не повлияло на электроснабжение Латвии – электроснабжение Латвии стабильно и безопасно. Латвия имеет достаточные генерирующие мощности, запасы природного газа, а также достаточную мощность межсетевых соединений для покрытия потребительских потребностей Латвии. В то же время при проведении работ по ремонту кабеля возможно влияние на биржевую цену электроэнергии.
Ранее из-за технической неисправности Estlink2 (март — сентябрь этого года) биржевые цены были в среднем на 10% выше".
Повреждение кабеля EstLink 2 может в долгосрочной перспективе повлиять на биржевые цены на электроэнергию в Эстонии и странах Балтии. Цены на электроэнергию, как правило, становятся более нестабильными в ситуациях, когда производство электроэнергии из возобновляемых источников низкое, поэтому в этом случае цена электроэнергии на фондовой бирже зависит от газовых электростанций Балтии и заводов по производству сланца в Эстонии. Чем больше возобновляемых производственных ресурсов имеется – например, ветра, вода, тем больше мы можем производить и покрывать собственное потребление с меньшими затратами.
Безопасность критически важной инфраструктуры жизненно важна для безопасности стран региона Балтийского моря и устойчивости общества. НВС усилили мониторинг критической подводной инфраструктуры Латвии и следят за ситуацией с безопасностью в Балтийском море, а также обменивается информацией с союзниками.
Минобороны регулярно поднимает вопрос безопасности подводной критической инфраструктуры в различных форматах сотрудничества, таких как НАТО, ЕС и др.
Министр климата и энергетики Каспар Мелнис заявил, что эстонские коллеги подтвердили, что повреждение EstLink 2 не мешает странам Балтии завершить запланированное вначале отключение от сети БРЭЛЛ и подключение к европейской электросети февраля 2025 года. Страны Балтии обладают достаточными генерирующими мощностями и другими доступными межсетевыми соединениями для реализации синхронизации с континентальной Европой без кабельного соединения Estlink 2.
Проект синхронизации является проектом энергетической независимости стран Балтии и национальной безопасности. Операторы Балтийской системы электропередачи на протяжении 15 лет вложили огромную работу, обеспечивая стабильную работу системы электроснабжения, предотвращая возможные инциденты.
Как уже сообщалось, в среду, 25 декабря, была прервана работа электрокабеля Estlink2, соединяющего Эстонию с Финляндией. Estlink 2 имеет мощность 650 МВт. Эстонско-финский электрический кабель EstLink 1 мощностью 350 МВт продолжает работать.
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