Незапланированное прекращение работы EstLink 2 не повлияло на электроснабжение Латвии

Ранее из-за технической неисправности Estlink2 (март — сентябрь этого года) биржевые цены были в среднем на 10% выше".

Повреждение кабеля EstLink 2 может в долгосрочной перспективе повлиять на биржевые цены на электроэнергию в Эстонии и странах Балтии. Цены на электроэнергию, как правило, становятся более нестабильными в ситуациях, когда производство электроэнергии из возобновляемых источников низкое, поэтому в этом случае цена электроэнергии на фондовой бирже зависит от газовых электростанций Балтии и заводов по производству сланца в Эстонии. Чем больше возобновляемых производственных ресурсов имеется – например, ветра, вода, тем больше мы можем производить и покрывать собственное потребление с меньшими затратами.

Безопасность критически важной инфраструктуры жизненно важна для безопасности стран региона Балтийского моря и устойчивости общества. НВС усилили мониторинг критической подводной инфраструктуры Латвии и следят за ситуацией с безопасностью в Балтийском море, а также обменивается информацией с союзниками.

Минобороны регулярно поднимает вопрос безопасности подводной критической инфраструктуры в различных форматах сотрудничества, таких как НАТО, ЕС и др.

Министр климата и энергетики Каспар Мелнис заявил, что эстонские коллеги подтвердили, что повреждение EstLink 2 не мешает странам Балтии завершить запланированное вначале отключение от сети БРЭЛЛ и подключение к европейской электросети февраля 2025 года. Страны Балтии обладают достаточными генерирующими мощностями и другими доступными межсетевыми соединениями для реализации синхронизации с континентальной Европой без кабельного соединения Estlink 2.

Проект синхронизации является проектом энергетической независимости стран Балтии и национальной безопасности. Операторы Балтийской системы электропередачи на протяжении 15 лет вложили огромную работу, обеспечивая стабильную работу системы электроснабжения, предотвращая возможные инциденты.

Как уже сообщалось, в среду, 25 декабря, была прервана работа электрокабеля Estlink2, соединяющего Эстонию с Финляндией. Estlink 2 имеет мощность 650 МВт. Эстонско-финский электрический кабель EstLink 1 мощностью 350 МВт продолжает работать.

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