С 1 января 2025 года все ставки налога на эксплуатацию транспортных средств увеличены на 10% в соответствии с поправками к закону о налоге на эксплуатацию транспортных средств и налоге на легковые транспортные средства предприятий.
В Латвии повысили налог на использование автомобилей
Изменения также устанавливают крайний срок уплаты налога на эксплуатацию транспортных средств - 31 января года, следующего за календарным.
Изменения предусматривают обязанность CSDD направлять информационные уведомления, с помощью которых можно заблаговременно предупреждать налогоплательщиков о необходимости уплатить налог. Информационные уведомления будут рассылаться ежегодно до 10 января. Таким образом будут проинформированы те налогоплательщики, которые к моменту направления уведомления не уплатили налог на эксплуатацию транспортного средства. Данные уведомления также получат те налогоплательщики, у которых срок проведения техосмотра установлен с 10 по 30 января и налог на эксплуатацию транспортного средства не будет уплачен до 10 января.
Уведомление будет носить исключительно информационный характер и не будет содержать признаков административного акта, в нем будет напоминание о сроке уплаты налога и ссылка на портал, где можно увидеть ставки налога на эксплуатацию транспортного средства.
Таким образом, при помощи уведомления будет реализован принцип "сначала консультируй".
По информации CSDD, 97% зарегистрированных на портале e-csdd.lv пользователей согласились получать информацию в электронном виде, поэтому налогоплательщикам, которые дали разрешение на рассылку информации в электронном виде, информационное уведомление будет отправляться в системе электронных услуг CSDD. Остальным налогоплательщикам информационное уведомление будет рассылаться по почте.
CSDD указывает, что число транспортных средств, за которые не уплачен налог на эксплуатацию, колеблется от 135 тысяч до 140 тысяч. Принимая во внимание информацию CSDD, после введения нового правового регулирования число ранее незарегистрированных в Латвии и за рубежом легковых транспортных средств, за которые не будет уплачен налог, может вырасти на 60 тысяч единиц - до 200 тысяч транспортных средств.
CSDD также прогнозирует, что информационное уведомление можно будет отправить в электронном виде примерно 172 тысячам владельцев транспортных средств, в то время как около 28 тысяч владельцев должны будут получить его по почте.
Ставки налога на эксплуатацию транспортных средств и налога на легковые автомобили предприятий устанавливаются в виде фиксированной величины, а не выражаются в процентах, как для большинства налогов, поэтому ставки по этим видам налогов остаются неизменными, несмотря на изменение индекса потребительских цен, пояснили в Министерстве финансов.
Последняя индексация ставок налога на эксплуатацию транспортных средств была произведена в 2021 году. В свою очередь, ставки налога на легковые автомобили предприятий были пересмотрены в 2023 году.
Поскольку ставки налога на легковые автомобили предприятий были изменены в 2023 году, норма об индексации ставок будет применяться с 2027 года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!