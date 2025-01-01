CSDD указывает, что число транспортных средств, за которые не уплачен налог на эксплуатацию, колеблется от 135 тысяч до 140 тысяч. Принимая во внимание информацию CSDD, после введения нового правового регулирования число ранее незарегистрированных в Латвии и за рубежом легковых транспортных средств, за которые не будет уплачен налог, может вырасти на 60 тысяч единиц - до 200 тысяч транспортных средств.

CSDD также прогнозирует, что информационное уведомление можно будет отправить в электронном виде примерно 172 тысячам владельцев транспортных средств, в то время как около 28 тысяч владельцев должны будут получить его по почте.

Ставки налога на эксплуатацию транспортных средств и налога на легковые автомобили предприятий устанавливаются в виде фиксированной величины, а не выражаются в процентах, как для большинства налогов, поэтому ставки по этим видам налогов остаются неизменными, несмотря на изменение индекса потребительских цен, пояснили в Министерстве финансов.

Последняя индексация ставок налога на эксплуатацию транспортных средств была произведена в 2021 году. В свою очередь, ставки налога на легковые автомобили предприятий были пересмотрены в 2023 году.

Поскольку ставки налога на легковые автомобили предприятий были изменены в 2023 году, норма об индексации ставок будет применяться с 2027 года.

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