Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери связался с лидером нападения хоккейной сборной Латвии U-20 Эриком Матейко, рассказал тренер на пресс-конференции.
Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" связался с латвийским хоккеистом Матейко
Как уже сообщалось, сборная Латвии U-20 показала на чемпионате мира отличную игру и заняла седьмое место.
Юные латвийские хоккеисты на старте турнира со счетом 3:2 по буллитам сенсационно обыграли Канаду.
После этого последовало поражение 1:5 от США, победа в овертайме 4:3 над Германией и поражение 0:3 от Финляндии.
В свою очередь в четвертьфинале латвийские хоккеисты проигрывали по ходу матча 0:3 и в итоге уступили сборной Швеции 2:3.
Нападающий сборной Латвии Матейко в пяти матчах отметился пятью голами. Два точных броска он сделал как в матче против Швеции, так и против Германии.
В свою очередь в игре против Канады талантливый латвийский хоккеист забросил шайбу и реализовал победный буллит.
В этом году на драфте НХЛ "Кэпиталз" выбрали Матейко в третьем круге под общим 90-м номером. В сентябре стороны договорились о трехлетнем контракте начального уровня.
"Я написал ему сообщение, что он проделал в сборной Латвии феноменальную работу. Было впечатляюще видеть все его достижения", - сказал штурман "Вашингтона".
Карбери особенно отметил достижения Матейко в матче против Канады. "Это большие моменты для молодых парней", - добавил тренер.
19-летний Матейко третий сезон проводит в юниорской лиге Квебека (QMJHL), представляя команду "Сент-Джонс Си Догс".
В этом сезоне на счету Матейко 19 очков (14 голов + 5 результативных передач) в 23 матчах.
Нужно отметить, что на пресс-конференции Карбери также похвалил двух других задрафтованных "Кэпиталз" игроков - американцев Райана Ленарда и Коула Хатсона.
19-летний Ленард и 18-летний Хатсон стали чемпионами мира в рядах сборной США U-20.
Ленард - нападающий, а Хатсон играет на позиции защитника. Ленард в семи матчах чемпионата мира набрал 10 очков (5+5), а на счету Хатсона 11 очков (3+8).
Ленард второй год играет за Бостонский колледж, а Хатсон первый год представляет Бостонский университет.
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