Как уже сообщалось, сборная Латвии U-20 показала на чемпионате мира отличную игру и заняла седьмое место.

Юные латвийские хоккеисты на старте турнира со счетом 3:2 по буллитам сенсационно обыграли Канаду.

После этого последовало поражение 1:5 от США, победа в овертайме 4:3 над Германией и поражение 0:3 от Финляндии.

В свою очередь в четвертьфинале латвийские хоккеисты проигрывали по ходу матча 0:3 и в итоге уступили сборной Швеции 2:3.

Нападающий сборной Латвии Матейко в пяти матчах отметился пятью голами. Два точных броска он сделал как в матче против Швеции, так и против Германии.

В свою очередь в игре против Канады талантливый латвийский хоккеист забросил шайбу и реализовал победный буллит.

В этом году на драфте НХЛ "Кэпиталз" выбрали Матейко в третьем круге под общим 90-м номером. В сентябре стороны договорились о трехлетнем контракте начального уровня.

"Я написал ему сообщение, что он проделал в сборной Латвии феноменальную работу. Было впечатляюще видеть все его достижения", - сказал штурман "Вашингтона".