Репортаж Из Тарту до Риги с пересадкой в Валге. Впечатления эстонцев от нового маршрута

Поезд латвийского пассажирского оператора Vivi уже ждал эстонскую «морковку» в Валга. Однако смена поездов напоминала прыжок из одного века в другой.

В ясный полдень понедельника покрытый похрустывающим снегом тартуский вокзал пуст, как таверна в утренние понедельничные часы, и нигде не найти намеков на то, что через полчаса на платформу прибудет поезд, являющийся частью исторического проекта, открывающего железнодорожное сообщение между столицами стран Балтии. Ну и что с того, что, по крайней мере, сейчас этот путь возможен только с двумя пересадками. В путь отправился Rus.Postimees.