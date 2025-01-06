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Фото Открыт пассажирский железнодорожный маршрут Вильнюс - Рига - Таллинн

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Пассажирское железнодорожное сообщение Вильнюс - Рига - Таллинн
Пассажирское железнодорожное сообщение Вильнюс - Рига - Таллинн Фото: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 6 января, открылось пассажирское железнодорожное сообщение Вильнюс - Рига - Таллинн.

Латвийский железнодорожный перевозчик PV, эстонский Elron и литовский LTG Link согласовали расписания поездов, чтобы обеспечить пассажирам возможность путешествовать на поезде между странами Балтии.

Для того чтобы оценить преимущества нового маршрута, в первый рейс в понедельник, 6 января, отправились руководители всех трех перевозчиков - PV, Elron и LTG Link.

Скоординированные пересадки между всеми странами Балтии будут доступны с сегодняшнего дня, 6 января, когда откроются новые рейсы на маршруте Таллинн - Валга, которые обеспечивает эстонский перевозчик Elron.

В настоящее время пассажирам поездов Вильнюс - Рига- Таллинн приходится покупать билеты у каждого из балтийских перевозчиков - Pasažier u vilciens (PV) на участке Рига - Валга, Elron на участке Валга - Таллин и LTG Link на участке Вильнюс - Рига,

но в середине февраля планируется ввести возможность покупать все билеты в электронном виде у любого из трех перевозчиков, сообщил агентству LETA председатель правления PV Райтис Нешпорс.

Например, билеты на участок Рига - Валга можно будет купить у любого оператора, а билеты на все участки линии Вильнюс - Рига - Таллинна - у одного перевозчика.

"Наиболее вероятным форматом будет три отдельных билета, так как это связано с налоговым законодательством каждой страны", - добавил Нешпорс.

Нешпорс добавил, что был выбор: отложить открытие этого маршрута на три месяца или начать его сейчас.

"Было принято решение начать сейчас, поэтому мы понимаем, что пассажирам не очень удобно делать пересадку и покупать билеты, но процесс будет упрощен", - сказал Нешпорс.

В настоящее время пассажирам поезда Вильнюс-Рига-Таллин приходится дважды пересаживаться - в Риге и в Валге, но Латвия планирует арендовать поезд у LTG Link, чтобы поезд из Вильнюса в Ригу мог продолжать дорогу до Валги и обратно. Это избавит пассажиров от необходимости пересаживаться на другой поезд в Риге.

Эту идею планируется реализовать к середине февраля.

Время в пути из Вильнюса в Таллин занимает около десяти часов.

Железнодорожное сообщение Вильнюс - Рига - Таллинн на территории Латвии предусматривает остановки в Елгаве, Риге, Земитане, Югле, Инчукалнсе, Сигулде, Лигатне, Иерики, Цесисе, Лоде, Валмиере, Стренчи и Лугажи.

В то же время Elron продолжает работу над открытием прямого маршрута Тарту-Рига.

Напомним, что в конце декабря 2023 года литовская LTG Link начала рейсы между Вильнюсом и Ригой.

Галерея: Открыто пассажирское железнодорожное сообщение Вильнюс-Рига-Таллинн

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