Сегодня, 6 января, открылось пассажирское железнодорожное сообщение Вильнюс - Рига - Таллинн.
Фото ⟩ Открыт пассажирский железнодорожный маршрут Вильнюс - Рига - Таллинн
Латвийский железнодорожный перевозчик PV, эстонский Elron и литовский LTG Link согласовали расписания поездов, чтобы обеспечить пассажирам возможность путешествовать на поезде между странами Балтии.
Для того чтобы оценить преимущества нового маршрута, в первый рейс в понедельник, 6 января, отправились руководители всех трех перевозчиков - PV, Elron и LTG Link.
Скоординированные пересадки между всеми странами Балтии будут доступны с сегодняшнего дня, 6 января, когда откроются новые рейсы на маршруте Таллинн - Валга, которые обеспечивает эстонский перевозчик Elron.
В настоящее время пассажирам поездов Вильнюс - Рига- Таллинн приходится покупать билеты у каждого из балтийских перевозчиков - Pasažier u vilciens (PV) на участке Рига - Валга, Elron на участке Валга - Таллин и LTG Link на участке Вильнюс - Рига,
но в середине февраля планируется ввести возможность покупать все билеты в электронном виде у любого из трех перевозчиков, сообщил агентству LETA председатель правления PV Райтис Нешпорс.
Например, билеты на участок Рига - Валга можно будет купить у любого оператора, а билеты на все участки линии Вильнюс - Рига - Таллинна - у одного перевозчика.
"Наиболее вероятным форматом будет три отдельных билета, так как это связано с налоговым законодательством каждой страны", - добавил Нешпорс.
Нешпорс добавил, что был выбор: отложить открытие этого маршрута на три месяца или начать его сейчас.
"Было принято решение начать сейчас, поэтому мы понимаем, что пассажирам не очень удобно делать пересадку и покупать билеты, но процесс будет упрощен", - сказал Нешпорс.
В настоящее время пассажирам поезда Вильнюс-Рига-Таллин приходится дважды пересаживаться - в Риге и в Валге, но Латвия планирует арендовать поезд у LTG Link, чтобы поезд из Вильнюса в Ригу мог продолжать дорогу до Валги и обратно. Это избавит пассажиров от необходимости пересаживаться на другой поезд в Риге.
Эту идею планируется реализовать к середине февраля.
Время в пути из Вильнюса в Таллин занимает около десяти часов.
Железнодорожное сообщение Вильнюс - Рига - Таллинн на территории Латвии предусматривает остановки в Елгаве, Риге, Земитане, Югле, Инчукалнсе, Сигулде, Лигатне, Иерики, Цесисе, Лоде, Валмиере, Стренчи и Лугажи.
В то же время Elron продолжает работу над открытием прямого маршрута Тарту-Рига.
Напомним, что в конце декабря 2023 года литовская LTG Link начала рейсы между Вильнюсом и Ригой.
Галерея: Открыто пассажирское железнодорожное сообщение Вильнюс-Рига-Таллинн
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