Говоря о настроениях предпринимателей в Латвии, он отметил, что общий настрой можно охарактеризовать, как сдержанный оптимизм.

"Судя по цифрам, мы не можем говорить о каком-то ощутимом улучшении экономики. Можно это называть стабильностью, устойчивостью. Мы двигаемся в правильном направлении, но делаем это слишком медленно. Наши соседи эстонцы и литовцы нас сильно опережают", - добавил глава предпринимательской организации.

По мнению Ростовскиса, Латвия отстает от соседей из-за чрезмерной бюрократии. Например, компания DEPO строит магазины в Литве быстрее и дешевле, чем в Латвии.

Глава палаты считает, что развитие экономики тормозит избыточное присутствие государства в ней.

"Наше государство слишком много участвует в экономике. Оно занимается и перевозками, и лесопилкой, и многим другим. А когда государство слишком много занимается бизнесом, то многие решения основываются не на экономических, а на политических мотивах", - подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты.

По мнению эксперта, государство не должно регулировать экономику.

"Я считаю, что регулировать что-то - абсолютно неправильная стратегия. Когда развалился Советский Союз, мы перешли от плановой экономики к рыночной, основанной на конкуренции. Тут излишнее государственное регулирование только вредит. Но, к сожалению, над нами все еще довлеют постсоветские идеи", - рассказал Ростовскис.

Ростовскис отметил, что одна из важных целей - это увеличит экспорт.

"Наше благосостояние может обеспечить только экспорт. Сегодня 70 процентов нашего экспорта идет в Европу. Но Европа стагнирует, и наши предприниматели ищут другие рынки. Сегодня уже ни одна страна мира для нас не является экзотикой", - заверил эксперт.

Он уверен, что некоторые латвийские предприниматели полностью не откажутся от торговли с РФ и Беларусью.

"Хотя все понимают риски, связанные с этими странами, для ряда латвийских предпринимателей такие экономические связи являются историческими и отказываться от них они не собираются", - рассказал он.

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