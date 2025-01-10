Клиент SEB, проживающий за границей, был сильно удивлен, когда во время рождественского визита в Эстонию узнал, что его счет ушел в минус. Причиной стало то, что банк внезапно, без предупреждения, начал взимать ежемесячную плату за обслуживание, которая оказалась в 23 раза выше прежней. Об этом случае пишет портал Rus.Postimees.
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Сюрприз от SEB: клиенту увеличили плату за обслуживание в 23 раза
Эстонка, живущая и работающая в Великобритании, была клиентом SEB на протяжении многих лет. До этого она платила за обслуживание счета 30 центов в месяц. Закрывать счет в Эстонии она не планировала, поскольку время от времени оплачивала счета в Эстонии, например, услуги мобильного оператора. Она также использовала Mobile-ID и Smart-ID.