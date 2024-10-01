Личный опыт Потратить 1000 евро, чтобы сэкономить: окупится ли поездка в Польшу за продуктами?

Константин рассказал, что ездит в Белосток лишь один раз в год, но покупает там продуктов сразу на 1000 евро.

Зато, заметил герой, он ходит в латвийские магазины только за хлебом, молоком и свежими овощами, все остальное у него куплено в Польше, и сейчас он даже затруднился назвать цену на стиральный порошок или чай в местных магазинах.