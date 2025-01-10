С 1 января 2025 года в Латвии вступили в силу поправки к закону "Об обороте табачных изделий" - теперь сигареты во всех вариациях можно продавать лишь лицам, достигшим 20 лет. Между тем возрастной ценз для покупки алкоголя остался на уровне 18 лет. Не создаст ли это дополнительные сложности продавцам при идентификации возраста? Ведь штрафы за продажу табака несовершеннолетним тоже выросли.
Продал сигареты - получил штраф: продавцы о новых законах
Еще в прошлом году нормативными актами устанавливался единый возрастной ценз - 18 лет - и на употребление алкоголя, и на курение. О том, что его надо повысить, говорили уже давно - пагубные привычки в нашей стране весьма распространены, а Евросоюз держит курс на здоровый образ жизни. Однако поправки к закону "Об обороте алкоголя", которые среди прочего предусматривали установить планку в 20 лет, вызвали весьма бурные дискуссии, и в итоге ценз остался прежним. А вот табачное регулирование ужесточили.
TVNET+ решил выяснить, не прибавится ли работы у и так замотанных тяжелым трудом продавцов. Ведь люди покупают как алкоголь, так и сигареты (причем табак зачастую в последнюю очередь). Между тем если продавец ошибется и в довесок к алкоголю и закускам продаст сигареты, допустим, 19-летнему покупателю, это чревато весомыми штрафами.