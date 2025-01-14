Авиакомпания Ryanair решила принять жесткие меры по борьбе с чрезмерным употреблением алкоголя среди пассажиров перед полетами. Компания призвала европейские власти ввести новые ограничения в аэропортах, чтобы пассажиры не напивались перед полетами, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на The Guardian.
Бюджетная авиакомпания хочет ввести "правило двух напитков" во всех европейских аэропортах
Ryanair хочет, чтобы аэропорты установили ограничение в два алкогольных напитка на пассажира перед полетом. Авиакомпания пошла на этот шаг, поскольку ей приходится нести расходы и отменять рейсы из-за пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Авиакомпании уже имеют право отказать в посадке на борт пассажирам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, однако Ryanair хочет, чтобы аэропорты также ввели ограничения и разрешили приобретать алкоголь при предъявлении авиабилета.
"Мы не понимаем, почему в аэропортах нет ограничения на количество алкогольных напитков для пассажиров в два напитка, ведь это повысило бы безопасность и улучшило бы поведение пассажиров на борту самолета, а также создало бы более безопасные условия для всех пассажиров и членов экипажа по всей Европе", - заявили в Ryanair.
"Пассажиры употребляют алкоголь в аэропортах без ограничений во время задержек рейсов", - добавили в авиакомпании.
В этом месяце авиакомпания Ryanair сообщила, что подала в суд на пассажира, требуя возмещения 15 000 евро, понесенных компанией за рейс из Дублина в Лансароте в апреле прошлого года, когда его перенаправили в Порту.
В иске к данному лицу авиакомпания требует 7000 евро на оплату расходов на проживание в гостинице для 160 пассажиров и членов экипажа, 2500 евро на посадку и обслуживание в португальском аэропорту, а также 1800 евро на смену экипажа с учетом ограничений рабочего времени.
Ryanair также требует 800 евро за дополнительные расходы на топливо, 750 евро за потерю дохода от продаж во время полета и 2500 евро за судебные издержки в Португалии.
Авиакомпания заявила: "Ни одна из этих затрат не была бы понесена, если бы этот пассажир не нарушил порядок, и не заставил перенаправить рейс в Порту".
Экипаж самолета уже имеет право отказать пассажирам в выдаче алкоголя, но Ryanair хочет ввести правовые ограничения во всех аэропортах Европы, из которых авиакомпания выполняет около 3600 рейсов в день в 37 стран.
"Властям Евросоюза пора принять меры и ограничить продажу алкоголя в аэропортах", - заявили в авиакомпании.
Сотрудники Ryanair говорят, что проблема зачастую заключается не в том, что пассажиры употребляют алкоголь в самолетах, а в тех, кто злоупотребляет спиртным в аэропортах. Поначалу такие пассажиры кажутся спокойными, но во время полета они становятся неуправляемыми.
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