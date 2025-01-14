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Бюджетная авиакомпания хочет ввести "правило двух напитков" во всех европейских аэропортах

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Салон самолета. Иллюстративное фото
Салон самолета. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Авиакомпания Ryanair решила принять жесткие меры по борьбе с чрезмерным употреблением алкоголя среди пассажиров перед полетами. Компания призвала европейские власти ввести новые ограничения в аэропортах, чтобы пассажиры не напивались перед полетами, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на The Guardian.

Ryanair хочет, чтобы аэропорты установили ограничение в два алкогольных напитка на пассажира перед полетом. Авиакомпания пошла на этот шаг, поскольку ей приходится нести расходы и отменять рейсы из-за пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Авиакомпании уже имеют право отказать в посадке на борт пассажирам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, однако Ryanair хочет, чтобы аэропорты также ввели ограничения и разрешили приобретать алкоголь при предъявлении авиабилета.

"Мы не понимаем, почему в аэропортах нет ограничения на количество алкогольных напитков для пассажиров в два напитка, ведь это повысило бы безопасность и улучшило бы поведение пассажиров на борту самолета, а также создало бы более безопасные условия для всех пассажиров и членов экипажа по всей Европе", - заявили в Ryanair.

"Пассажиры употребляют алкоголь в аэропортах без ограничений во время задержек рейсов", - добавили в авиакомпании.

В этом месяце авиакомпания Ryanair сообщила, что подала в суд на пассажира, требуя возмещения 15 000 евро, понесенных компанией за рейс из Дублина в Лансароте в апреле прошлого года, когда его перенаправили в Порту.

В иске к данному лицу авиакомпания требует 7000 евро на оплату расходов на проживание в гостинице для 160 пассажиров и членов экипажа, 2500 евро на посадку и обслуживание в португальском аэропорту, а также 1800 евро на смену экипажа с учетом ограничений рабочего времени.

Ryanair также требует 800 евро за дополнительные расходы на топливо, 750 евро за потерю дохода от продаж во время полета и 2500 евро за судебные издержки в Португалии.

Авиакомпания заявила: "Ни одна из этих затрат не была бы понесена, если бы этот пассажир не нарушил порядок, и не заставил перенаправить рейс в Порту".

Экипаж самолета уже имеет право отказать пассажирам в выдаче алкоголя, но Ryanair хочет ввести правовые ограничения во всех аэропортах Европы, из которых авиакомпания выполняет около 3600 рейсов в день в 37 стран.

"Властям Евросоюза пора принять меры и ограничить продажу алкоголя в аэропортах", - заявили в авиакомпании.

Сотрудники Ryanair говорят, что проблема зачастую заключается не в том, что пассажиры употребляют алкоголь в самолетах, а в тех, кто злоупотребляет спиртным в аэропортах. Поначалу такие пассажиры кажутся спокойными, но во время полета они становятся неуправляемыми.

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