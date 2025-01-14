Бюджетная авиакомпания хочет ввести "правило двух напитков" во всех европейских аэропортах

В иске к данному лицу авиакомпания требует 7000 евро на оплату расходов на проживание в гостинице для 160 пассажиров и членов экипажа, 2500 евро на посадку и обслуживание в португальском аэропорту, а также 1800 евро на смену экипажа с учетом ограничений рабочего времени.

Ryanair также требует 800 евро за дополнительные расходы на топливо, 750 евро за потерю дохода от продаж во время полета и 2500 евро за судебные издержки в Португалии.

Авиакомпания заявила: "Ни одна из этих затрат не была бы понесена, если бы этот пассажир не нарушил порядок, и не заставил перенаправить рейс в Порту".

Экипаж самолета уже имеет право отказать пассажирам в выдаче алкоголя, но Ryanair хочет ввести правовые ограничения во всех аэропортах Европы, из которых авиакомпания выполняет около 3600 рейсов в день в 37 стран.

"Властям Евросоюза пора принять меры и ограничить продажу алкоголя в аэропортах", - заявили в авиакомпании.

Сотрудники Ryanair говорят, что проблема зачастую заключается не в том, что пассажиры употребляют алкоголь в самолетах, а в тех, кто злоупотребляет спиртным в аэропортах. Поначалу такие пассажиры кажутся спокойными, но во время полета они становятся неуправляемыми.

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