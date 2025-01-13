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Самолет Ryanair вместо Таллинна приземлился в Риге: "Помощь не предоставили, сказали разбираться самим"

Перевод: Елизавета Лынник
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Самолет Ryanair. Фото иллюстративное.
Самолет Ryanair. Фото иллюстративное. Фото: frank333/Shutterstock

Пассажир, возвращавшийся домой из Милана, рассказал, что самолет уже приближался к Таллиннскому аэропорту, но внезапно развернулся и приземлился в Риге. "После этого никаких сообщений больше не поступало, и в аэропорту помощь тоже не предложили", - поделился путешественник, которому пришлось самостоятельно организовывать возвращение домой, сообщает Limon.ee.

В субботу, 11 января, в 20:05 самолет Ryanair из Милана должен был приземлиться в Таллиннском аэропорту. Однако рейс развернули, и самолет сел в Риге в 20:35.

По словам пассажира, находившегося на борту, причиной был назван снег, но он отметил, что все остальные рейсы в Таллинн приземлялись как обычно.

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