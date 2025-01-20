Опубликовано заявление об изменениях в составе правления airBaltic

Ранее Бришкенс заявил, что airBaltic - стратегически важное для страны экспортирующее предприятие, которое привносит прямой вклад не только в авиационную отрасль, но и во всю латвийскую экономику. Чтобы предприятие продолжало расти, его руководство пообещало привлечь частный капитал в объеме 300 млн евро для реализации бизнес-плана.

"Свои обещания надо выполнять и, если обстоятельства меняются, всегда должен быть четкий план "Б". Работу совета и, в частности, его председателя Васкса, мы оцениваем по результатам, корректной и своевременной коммуникации и способности руководить предприятием в том числе в полные вызовов времена", - написал Бришкенс.

2025 год airBaltic начала с заявления о том, что в этом году в летний сезон из-за задержек в обслуживании двигателей, которую выполняет их производитель "Pratt & Whitney", авиакомпания прекратит полеты по 19 маршрутам, а также снизит частоту рейсов по 21 маршруту. Всего будет отменено 4670 полетов.

После этого заявления авиакомпании Бришкенс заявил в соцсетях, что совету airBaltic поручено немедленно разъяснить обоснованность решения об отмене рейсов и их влияние на сообщение Латвии.

Кроме того, сообщалось, что 30 августа 2024 года правительство в закрытой части заседания договорилось, что основной капитал airBaltic в рамках подготовки к первоначальному публичному предложению акций (IPO) будет сокращен на 571,293 млн евро и будет упрощена существующая структура акций предприятия, однако, согласно данным Firmas.lv, до сих пор изменения не внесены.

В правилах сокращения основного капитала говорится, что основной капитал airBaltic будет сокращен до 25,179 млн евро.

Также сообщалось, что 30 августа правительство постановило, что государство после IPO airBaltic должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию предприятия.

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