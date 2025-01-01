У эстонского правительства нет реалистичного плана на случай, если airBaltic решит сократить количество направлений из Таллинна по экономическим причинам. Убытки ariBaltic за первые девять месяцев прошлого года составили 49 миллионов евро, при этом каждый четвертый посетитель Таллиннского аэропорта путешествует через эту авиакомпанию, пишет в среду, 1 января, эстонский портал общественных СМИ ERR.
Эксперт: "Вероятность провала бизнес-плана airBaltic составляет 40-50%"
В конце ноября эстонский национальный авиаперевозчик Nordica подал официальное заявление о банкротстве, прекратив свою деятельность. Фактически Nordica прекратила полеты из Таллинна уже в 2019 году.
Эксперт в области авиации и бывший руководитель отдела развития бизнеса Nordic Aviation Group Свен Кукемельк выразил мнение, что, хотя Эстония должна быть очень благодарна за то, что airBaltic летает сюда, это также представляет огромный риск для страны.
Хотя в третьем квартале прошлого года airBaltic получила прибыль в размере 40,3 миллиона евро, за первые девять месяцев года компания все равно понесла убытки в размере 48,5 миллиона евро. Если в 2023 году компания получила прибыль в размере 34 млн евро, то годом ранее она все еще несла убытки в размере 54 млн евро.
"В экономическом плане у них пока дела обстоят не лучшим образом. Если бы airBaltic потребовалось дополнительное вливание капитала, латвийские налогоплательщики наверняка задались бы вопросом, почему они должны платить латвийские государственные деньги airBaltic при том, что она летает из Эстонии, Литвы или Финляндии", - сказал Кукемельк.
По его мнению, вероятность того, что бизнес-план airBaltic провалится, на самом деле не нулевая, а где-то между 40 и 50 процентами.
"Как в авиации, так и в целом в экономике не стоит долго игнорировать фактические цифры, которыми обычно являются оборот и прибыль. Трудно представить, какой план был бы работоспособным сегодня, если бы airBaltic решила сократить свои рейсы из Таллинна", - сказал он.
Если бы это произошло, большинство направлений перешли бы к другим авиакомпаниям, уверен вице-канцлер Минэкономики Эстонии по вопросам транспорта Сандер Сальму.
Он не считает, что страна должна поддерживать хорошее воздушное сообщение в основном через аэропорт. По его мнению, важнее поддерживать конкретные линии, в которых нуждается Эстония.
"Аэропорт, безусловно, должен получать поддержку в плане инфраструктуры, он должен иметь возможность предлагать конкурентоспособные тарифы, но гораздо важнее найти маркетинговые меры для маршрутов, которые имеют для нас смысл. Другими словами, не аэропорт решает, куда нам летать из Эстонии, а общество в целом", - сказал чиновник.
На конец сентября из Таллиннского аэропорта выполнялись регулярные рейсы в 39 прямых направлениях, их обслуживали 15 авиакомпаний.
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