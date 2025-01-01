По его мнению, вероятность того, что бизнес-план airBaltic провалится, на самом деле не нулевая, а где-то между 40 и 50 процентами.

"Как в авиации, так и в целом в экономике не стоит долго игнорировать фактические цифры, которыми обычно являются оборот и прибыль. Трудно представить, какой план был бы работоспособным сегодня, если бы airBaltic решила сократить свои рейсы из Таллинна", - сказал он.

Если бы это произошло, большинство направлений перешли бы к другим авиакомпаниям, уверен вице-канцлер Минэкономики Эстонии по вопросам транспорта Сандер Сальму.

Он не считает, что страна должна поддерживать хорошее воздушное сообщение в основном через аэропорт. По его мнению, важнее поддерживать конкретные линии, в которых нуждается Эстония.

"Аэропорт, безусловно, должен получать поддержку в плане инфраструктуры, он должен иметь возможность предлагать конкурентоспособные тарифы, но гораздо важнее найти маркетинговые меры для маршрутов, которые имеют для нас смысл. Другими словами, не аэропорт решает, куда нам летать из Эстонии, а общество в целом", - сказал чиновник.

На конец сентября из Таллиннского аэропорта выполнялись регулярные рейсы в 39 прямых направлениях, их обслуживали 15 авиакомпаний.

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